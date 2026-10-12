El Atlético de Madrid recibe al Deportivo de La Coruña el sábado 24 de octubre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Los dos equipos se enfrentaron recientemente en la Copa del Rey, en enero de 2026, cuando Antoine Griezmann marcó el gol decisivo en la victoria del Atlético por 1-0. Su próximo encuentro de LaLiga en el Riyadh Air Metropolitano será un nuevo capítulo de esta histórica rivalidad, con ambos clubes necesitados de puntos en la temporada 2026-27.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Atlético de Madrid contra el Deportivo de La Coruña, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Atlético de Madrid contra el Deportivo de La Coruña de LaLiga?

Primera División - Jornada 10 24 oct 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid contra el Deportivo de La Coruña de LaLiga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el Atlético de Madrid contra el Deportivo de La Coruña en el Riyadh Air Metropolitano:

1. Canales oficiales del club

Web oficial del Atlético de Madrid: Es la opción más segura y directa. Los socios del club suelen tener acceso prioritario y, después, las localidades restantes se ponen a la venta para el público general.

Taquillas del estadio: Puedes comprar las entradas restantes para el público general directamente en las taquillas del Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, durante los días previos al partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas normales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid contra el Deportivo de La Coruña de LaLiga?

Los precios de las entradas para este partido en el Riyadh Air Metropolitano varían según la ubicación del asiento y el lugar donde se compren:

1. Canales oficiales del club

Entradas normales (precio oficial): Las entradas estándar para un solo partido suelen partir de unos 35 a 45 € para los asientos de las gradas superiores situadas detrás de las porterías (Fondo Norte / Fondo Sur).

Localidades de precio intermedio: Las gradas laterales superiores e inferiores (Lateral Este / Lateral Oeste) suelen costar entre 60 y 110 € .

Localidades prémium: Las filas centrales inferiores cercanas al terreno de juego cuestan entre 120 y 180 € .

Descuento para socios: Los socios suelen recibir un descuento del 10 % al 20 % sobre los precios oficiales para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Las más baratas disponibles: En las plataformas de reventa, los precios de partida suelen oscilar entre 40 y 75 € .

Precio medio: El precio medio de las entradas normales, excluidas las VIP, se sitúa entre 150 y 185 € .

VIP y hospitalidad: Las opciones oficiales de hospitalidad y acceso a salas VIP parten de unos 250 a más de 450 € .

Atlético de Madrid contra Deportivo de La Coruña en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña

El Atlético de Madrid llega a este partido en un buen momento en las competiciones nacionales, tras ganar tres de sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. En su partido más reciente logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Real Madrid en el derbi de LaLiga, un resultado que puso de relieve su calidad en los momentos decisivos. Antes, en esa misma racha, el equipo de Simeone fue aún más contundente: marcó cuatro goles al Osasuna sin encajar ninguno y ganó 3-0 a domicilio a la Real Sociedad. Esas victorias ligueras consecutivas, con el resultado del derbi entre medias, apuntan a un equipo que ha encontrado una verdadera regularidad de cara a portería. Sus únicas derrotas en ese periodo llegaron ante el Liverpool en la Champions League y el Athletic Bilbao en LaLiga. A lo largo de los cinco partidos, demostró capacidad para marcar muchos goles y competir al máximo nivel.

El Deportivo llega a este encuentro con un balance más irregular: dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con un empate 1-1 en el campo del Real Betis, en línea con su tendencia a sumar puntos en lugar de imponerse con claridad. Lo más destacado de su racha reciente fue la victoria por 2-3 a domicilio ante el Villarreal, que demostró su peligro al contraataque. Entre esos resultados, perdió 1-0 ante el Sevilla y empató 1-1 con el Getafe, señales de un equipo al que le cuesta dominar los partidos, pero que no se deja vencer fácilmente.

Atlético de Madrid contra Deportivo de La Coruña: Enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar en la Copa del Rey, en enero de 2026, cuando el Atlético de Madrid ganó 1-0 a domicilio al Deportivo de La Coruña. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Atlético ha dominado, con cuatro victorias, un empate y ninguna derrota. El Deportivo aún no ha vencido al Atlético en los partidos recogidos en estos datos, y el marcador global de esos encuentros refleja la diferencia de calidad entre ambos equipos.