El Atlético de Madrid recibe al Viking el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El equipo español afronta la fase de liga con el objetivo de aprovechar su amplia experiencia europea en el Riyadh Air Metropolitano. Mientras tanto, el club noruego Viking se enfrenta a las exigencias del formato ampliado de la Champions League ante grandes equipos del continente.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Atlético de Madrid-Viking, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Atlético de Madrid-Viking de la Champions League?

El Atlético de Madrid-Viking se disputa el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid-Viking de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Atlético de Madrid-Viking de la UEFA Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar la web oficial del Atlético de Madrid para informarte sobre la venta general, el acceso para socios y la disponibilidad en las zonas locales del Riyadh Air Metropolitano.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las localidades de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid-Viking de la Champions League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Atlético de Madrid-Viking de la UEFA Champions League, desglosados por categoría:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar o generales (categorías 2-4): Entre 55 y 150 €, según la categoría y la zona del estadio.

Entre 55 y 150 €, según la categoría y la zona del estadio. Asientos prémium o de categoría 1: Entre 160 y 300 € para localidades con buenas vistas en los laterales y las gradas inferiores.

Entre 160 y 300 € para localidades con buenas vistas en los laterales y las gradas inferiores. Paquetes VIP y de hospitalidad: Entre 320 y 500 € o más, según el nivel de hospitalidad y restauración incluidos el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Grada superior o entrada general: Entre 45 y 95 € para localidades en las gradas superiores y con vistas panorámicas generales.

Entre 45 y 95 € para localidades en las gradas superiores y con vistas panorámicas generales. Grada intermedia o vistas laterales: Entre 100 y 240 € para localidades con vistas equilibradas desde los laterales del campo.

Entre 100 y 240 € para localidades con vistas equilibradas desde los laterales del campo. Grada inferior y zonas prémium: Entre 250 y 380 € o más para localidades próximas al terreno de juego y zonas de gran demanda.

Entre 250 y 380 € o más para localidades próximas al terreno de juego y zonas de gran demanda. Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Entre 350 y 550 € o más, según la demanda del mercado de reventa.

Atlético de Madrid-Viking de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Atlético de Madrid y el Viking

El Atlético de Madrid ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en casa del VfB Stuttgart en la Champions League, donde remontó para sumar un punto. Antes había vencido 1-0 al Espanyol en LaLiga y 2-0 al Manchester United en Europa. En esos cinco partidos, el Atlético marcó seis goles y encajó dos.

El Viking ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. En su encuentro más reciente cayó 3-1 ante el Aston Villa en la Champions League. Antes había empatado 3-3 con el Bayern de Múnich en Europa y ganado 3-2 al Fredrikstad en la Eliteserien. El Viking marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Atlético de Madrid-Viking: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre el Atlético de Madrid y el Viking. El partido del viernes en el Riyadh Air Metropolitano será el primer encuentro oficial entre ambos clubes.