Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid-Real Betis: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Atlético de Madrid recibe al Real Betis el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El dominio reciente del Atlético en este enfrentamiento incluye una contundente victoria en casa por 4-1 en LaLiga en mayo de 2025 y un triunfo por 5-0 en la Copa del Rey en febrero de 2026. Entre los éxitos anteriores del Real Betis en este duelo figura una trabajada victoria a domicilio por 1-0 en octubre de 2024.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Atlético de Madrid contra el Real Betis, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Atlético de Madrid contra el Real Betis en LaLiga?

El Atlético de Madrid contra el Real Betis se juega en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el domingo 6 de diciembre de 2026.

Primera División - Jornada 15 6 dic 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid contra el Real Betis en LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Real Betis:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial del Atlético de Madrid (Club Atlético de Madrid) o en la web oficial del Real Betis, las fuentes principales y más seguras para adquirirlas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid contra el Real Betis en LaLiga?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Real Betis:

1. Canales oficiales de los clubes

Fondo Sur (grada detrás de la portería): Desde 40 € .

Desde . Fondo Norte (grada detrás de la portería): Desde 60 € .

Desde . Lateral Oeste (grada lateral oeste): Desde 60 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Grada superior / zonas de acceso general: Precios a partir de entre 52 y 75 € aproximadamente.

Precios a partir de entre aproximadamente. Asientos laterales en la grada intermedia: Normalmente, entre 200 y 310 €.

Atlético de Madrid contra Real Betis en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Atlético de Madrid y el Real Betis

El Atlético de Madrid ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. Su única derrota en esa racha llegó ante el Bayern de Múnich en la Champions League, por 0-2. En LaLiga ha mantenido la regularidad, con una victoria por 2-0 a domicilio ante el Levante y otra por 1-0 en casa frente al Deportivo de A Coruna. En esos cinco encuentros, el Atlético ha marcado cinco goles y ha encajado cuatro. Su victoria liguera más reciente fue contra el Espanyol.

El Real Betis ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Borussia Dortmund en la Champions League el 4 de noviembre, mientras que su resultado más abultado en ese periodo fue una derrota por 5-2 en el campo del Barcelona en LaLiga. El Betis venció por 1-0 al Feyenoord en competición europea y después ganó por 2-1 al Málaga en LaLiga. En total, marcó seis goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

Atlético de Madrid contra Real Betis: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en LaLiga el 8 de febrero de 2026, cuando el Real Betis ganó por 1-0 en el Riyadh Air Metropolitano. En los últimos cinco duelos directos, el Atlético de Madrid cuenta con una clara ventaja: tres victorias frente a las dos del Betis, incluida una goleada por 5-0 en la Copa del Rey en febrero de 2026 y un triunfo en casa por 4-1 en LaLiga en mayo de 2025. El Betis ha ganado dos veces en ese periodo, incluida una victoria en casa por 1-0 en octubre de 2024.