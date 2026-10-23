En sus últimos enfrentamientos, el Bayern de Múnich lleva la ventaja con tres victorias en los cinco partidos más recientes, frente a un triunfo del Atlético de Madrid y un empate.

El Atlético de Madrid llega al encuentro tras cosechar resultados dispares en las competiciones nacionales y europeas, mientras que el Bayern de Múnich atraviesa un gran momento en todas las competiciones y ha marcado muchos goles en sus últimos partidos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich de la Champions League?

El Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich comienza el martes 3 de noviembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich de la Champions League?

Si quieres comprar entradas para el próximo partido de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, tienes varias vías principales a tu disposición:

Venta oficial de los clubes: Puedes consultar el portal oficial de venta de entradas del Atlético de Madrid, como club local, o la plataforma oficial del Bayern de Múnich. Las entradas vendidas directamente por los clubes suelen ponerse primero a disposición de los socios y se ofrecen a su precio oficial, aunque los partidos con tanta demanda como este suelen agotar las localidades rápidamente o exigir ser socio del club.

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich de la Champions League?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Categoría 1: de 160 € a 300 €

Categoría 2: de 150 € a 280 €

Categoría 3: de 140 € a 250 €

Categoría 4: de 140 € a 250 €

Asientos VIP / hospitalidad: de 500 € a 1.000 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Grada superior / entrada general: de 130 € a 145 €

Grada intermedia / asientos de categorías 2 y 3: de 180 € a 250 €

Asientos preferentes en la grada inferior: de 250 € a más de 400 €

Paquetes VIP y de hospitalidad: de 320 € a más de 500 €

Atlético de Madrid contra Bayern de Múnich en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich

El Atlético de Madrid afronta este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga el 20 de septiembre, después de imponerse por 4-0 a Osasuna y por 3-0 a domicilio a la Real Sociedad. A esas tres victorias se suman una derrota por 2-1 ante el Liverpool en la Champions League y otra por 3-0 frente al Athletic Bilbao en LaLiga. En esos cinco partidos, el Atlético marcó 10 goles y encajó siete.

El Bayern de Múnich atraviesa un gran momento: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. En su encuentro más reciente goleó por 7-0 al Union Berlin en la Bundesliga el 18 de septiembre y también logró una victoria por 5-0 ante el Bodoe/Glimt en la Champions League. Los únicos puntos que se dejó fueron en un empate 0-0 a domicilio frente al Schalke 04 en la Bundesliga. El Bayern marcó 15 goles en esos cinco partidos y no encajó ninguno.

Atlético de Madrid contra Bayern de Múnich: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Champions League el 1 de diciembre de 2020, cuando el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich empataron 1-1 en el Metropolitano. En sus últimos cinco duelos directos, el Bayern presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una del Atlético y un empate. El Bayern marcó ocho goles y encajó tres en esos partidos, entre los que figura un triunfo por 4-0 ante el Atlético en la Champions League en octubre de 2020.