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Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid-Bayern de Múnich: precios para la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

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Liga de Campeones

El Atlético de Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

En sus últimos enfrentamientos, el Bayern de Múnich lleva la ventaja con tres victorias en los cinco partidos más recientes, frente a un triunfo del Atlético de Madrid y un empate.

El Atlético de Madrid llega al encuentro tras cosechar resultados dispares en las competiciones nacionales y europeas, mientras que el Bayern de Múnich atraviesa un gran momento en todas las competiciones y ha marcado muchos goles en sus últimos partidos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich de la Champions League?

El Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich comienza el martes 3 de noviembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

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Liga de Campeones - Jornada 4
Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich de la Champions League?

Si quieres comprar entradas para el próximo partido de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, tienes varias vías principales a tu disposición:

  • Venta oficial de los clubes: Puedes consultar el portal oficial de venta de entradas del Atlético de Madrid, como club local, o la plataforma oficial del Bayern de Múnich. Las entradas vendidas directamente por los clubes suelen ponerse primero a disposición de los socios y se ofrecen a su precio oficial, aunque los partidos con tanta demanda como este suelen agotar las localidades rápidamente o exigir ser socio del club.
  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich de la Champions League?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

  • Categoría 1: de 160 € a 300 €
  • Categoría 2: de 150 € a 280 €
  • Categoría 3: de 140 € a 250 €
  • Categoría 4: de 140 € a 250 €
  • Asientos VIP / hospitalidad: de 500 € a 1.000 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Grada superior / entrada general: de 130 € a 145 €
  • Grada intermedia / asientos de categorías 2 y 3: de 180 € a 250 €
  • Asientos preferentes en la grada inferior: de 250 € a más de 400 €
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: de 320 € a más de 500 €

Atlético de Madrid contra Bayern de Múnich en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich

El Atlético de Madrid afronta este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga el 20 de septiembre, después de imponerse por 4-0 a Osasuna y por 3-0 a domicilio a la Real Sociedad. A esas tres victorias se suman una derrota por 2-1 ante el Liverpool en la Champions League y otra por 3-0 frente al Athletic Bilbao en LaLiga. En esos cinco partidos, el Atlético marcó 10 goles y encajó siete.

El Bayern de Múnich atraviesa un gran momento: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. En su encuentro más reciente goleó por 7-0 al Union Berlin en la Bundesliga el 18 de septiembre y también logró una victoria por 5-0 ante el Bodoe/Glimt en la Champions League. Los únicos puntos que se dejó fueron en un empate 0-0 a domicilio frente al Schalke 04 en la Bundesliga. El Bayern marcó 15 goles en esos cinco partidos y no encajó ninguno.

ATM

ATM - Formulario

RMA
W2-1
ALA
W1-2
MUN
W2-0
ESP
W0-1
VFB
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCB

FCB - Formulario

FCU
W7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
W6-1
ARS
D2-2
Gol marcado (encajado)
20/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Atlético de Madrid contra Bayern de Múnich: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Champions League el 1 de diciembre de 2020, cuando el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich empataron 1-1 en el Metropolitano. En sus últimos cinco duelos directos, el Bayern presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una del Atlético y un empate. El Bayern marcó ocho goles y encajó tres en esos partidos, entre los que figura un triunfo por 4-0 ante el Atlético en la Champions League en octubre de 2020.

Cara a cara

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Atlético Madrid
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Atlético Madrid
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0
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Liga de Campeones
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Atlético Madrid
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0
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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