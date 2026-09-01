El Athletic Bilbao se enfrenta al Atlético de Madrid el sábado 5 de septiembre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

Ambos pesos pesados del fútbol español llegan al partido en busca de puntos cruciales para afianzar su posición en la zona alta de la clasificación. El Atlético de Madrid tiene una ligera ventaja reciente en esta rivalidad, tras haber ganado tres de sus últimos cuatro enfrentamientos ligueros contra el conjunto vasco.

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¿Cuándo es el saque inicial del Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid en LaLiga?

El Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid se disputa en San Mamés, en Bilbao, con el horario de inicio aún por confirmar en las listas oficiales de este partido de LaLiga.

Primera División - Jornada 4 5 sept 2026 - 10:15 San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid en el estadio de San Mamés el 5 de septiembre de 2026, sigue estas principales opciones de compra:

1. Canal oficial del club

Sitio web oficial: Compra directamente a través del portal oficial de entradas del Athletic Club.

Periodos de venta: La venta al público general se abre después de cualquier periodo inicial de acceso prioritario para los miembros de Club Athletic .

Taquilla: Las entradas, incluidas las opciones de asientos accesibles especializados, también pueden adquirirse directamente en la taquilla del estadio de San Mamés, sujetas a disponibilidad.

2. Mercados secundarios

Si las entradas estándar de admisión general se agotan a través de los canales oficiales, los mercados secundarios como Live Football Tickets son la opción a seguir. Ten en cuenta que los precios de reventa varían según la zona del asiento y la demanda del mercado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Athletic Bilbao y Atlético de Madrid en San Mamés dependen de dónde las compres y de la zona elegida:

1. Entradas oficiales del club (precio facial)

Asientos estándar: Las entradas a precio facial vendidas directamente por el Athletic Club suelen empezar en torno a 43 £ a 60 £ (~50 € - 70 €) para las gradas altas o los fondos ( Fondo ) y llegar hasta 103 £ - 137 £+ (~120 € - 160 €+) para las gradas laterales centrales ( Lateral/Tribuna ).

VIP y hospitality: Los paquetes oficiales VIP Matchday Experience ( San Mamés VIP Area ) suelen empezar en torno a 171 £ - 300 £+ (~200 € - 350 €+), e incluyen asientos preferentes y catering.

2. Mercados secundarios y revendedores de entradas

Debido a la alta demanda de los partidos de primer nivel de LaLiga, las entradas anunciadas en plataformas secundarias como Live Football Tickets varían según la demanda del mercado en tiempo real:

Precio inicial: Los precios de reventa empiezan en torno a 84 £ - 86 £ (~90 £ - 94 £) para asientos en la parte alta o localidades generales.

Precio medio: El precio medio en las categorías estándar se sitúa en torno a 183 £ - 330 £ dependiendo de la cercanía al terreno de juego.

Reventa premium y VIP: Los asientos centrales de la grada baja y las opciones hospitality de reventa van desde 513 £ hasta más de 733 £+ .

Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid

Los últimos cinco partidos del Athletic Bilbao llegaron todos en pretemporada, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Atalanta el 14 de agosto, y también cayó por 3-1 ante el Marsella el 9 de agosto. Las victorias ante el Burgos CF y el Racing de Santander, ambas por 3-0, dejaron mejores sensaciones, mientras que un empate 2-2 con el Eibar completó el programa de pretemporada. Bilbao marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó seis.

Los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid dejaron dos victorias, ningún empate y dos derrotas, con un resultado más reciente ya competitivo: una victoria por 2-0 sobre el Málaga en LaLiga el 19 de agosto. Su pretemporada incluyó un triunfo por 1-2 ante el Marsella y una victoria por 4-1 frente al Getafe, pero las derrotas contra el Manchester City (3-1) y el Manchester United (2-1) expusieron sus vulnerabilidades. En esos cinco partidos, el Atlético marcó diez goles y encajó siete.

Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue el 25 de abril de 2026, cuando el Atlético de Madrid ganó 3-2 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Athletic Bilbao venció al Atlético por 1-0 en San Mamés en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Atlético de Madrid ha ganado tres veces y el Athletic Bilbao una, con otra victoria más del Atlético en marzo de 2025 y un triunfo visitante del Atlético en San Mamés en agosto de 2024 también como parte del balance.

Clasificación del Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid

En la tabla inicial de LaLiga 2026/27, el Atlético de Madrid es tercero tras su victoria en la jornada inaugural, mientras que el Athletic Bilbao es décimo.