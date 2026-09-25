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Cómo conseguir entradas para el Aston Villa vs Fenerbahce: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Aston Villa se enfrenta al Fenerbahce en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

Aston Villa se enfrenta al Fenerbahce el miércoles 14 de octubre de 2026 en Villa Park, en Birmingham.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en enero de 2026 durante la UEFA Europa League, donde el Aston Villa logró una ajustada victoria por 1-0 a domicilio en Estambul. Con un Villa Park que se espera lleno hasta la bandera, este encuentro le brinda al Fenerbahçe una oportunidad inmediata de vengar su anterior derrota en suelo inglés.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Aston Villa vs Fenerbahce, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Aston Villa vs Fenerbahce de la Champions League?

El Aston Villa vs Fenerbahce se disputa en Villa Park, en Birmingham, el miércoles 14 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa vs Fenerbahce de la Champions League?

Para comprar entradas para el Aston Villa vs Fenerbahçe en la UEFA Champions League, puedes seguir estas principales vías de compra:

1. Canal oficial de venta de entradas del Aston Villa (afición local)

  • Membresía obligatoria: Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través de la plataforma de venta de entradas del Aston Villa. Los periodos prioritarios se abren primero para los miembros oficiales de My Villa, lo que permite una entrada por miembro.
  • Venta general y reventa: Si quedan entradas tras el periodo de prioridad para miembros, salen a la venta general. Como alternativa, puedes consultar la plataforma oficial de Season Ticket Resale en la web del club, donde los abonados ponen sus asientos a la venta por su valor nominal a medida que se acerca el día del partido.

2. Paquetes hospitality (oficiales y garantizados)

  • Si las entradas estándar se agotan, Villa Park ofrece paquetes oficiales de hospitality para el día de partido, como Trinity Road Stand o The Lower Grounds. Incluyen asientos acolchados junto con opciones de comida y bebida, y no requieren membresía para su compra.

3. Canales oficiales del club visitante (Fenerbahçe / afición visitante)

  • Las entradas para la zona visitante se asignan directamente al Fenerbahçe y se venden de acuerdo con el sistema de venta de entradas de su club, normalmente distribuidas a través de las plataformas Passolig/Passo o mediante asignaciones oficiales de peñas. Los aficionados visitantes se sientan en la asignación designada para visitantes en la grada Doug Ellis Stand.

4. Mercados secundarios de entradas

  • Para partidos con todo vendido, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas de aficionados para aficionados. Los precios en las plataformas secundarias fluctúan en función de la demanda y normalmente se anuncian por encima de su valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa vs Fenerbahce de la Champions League?

Los precios de las entradas para el Aston Villa vs Fenerbahçe en la UEFA Champions League varían en función de la categoría y de la plataforma de compra:

1. Entradas oficiales a valor nominal (Villa Park)

  • Entradas estándar de adulto: Van de 85 € a 115 € (de 70 £ a 94 £), en función de la zona del asiento y del área del estadio, con descuentos disponibles para jóvenes y mayores.
  • Asignación para aficionados visitantes: Se asigna directamente a través del Fenerbahçe y suele tener un precio de entre 60 € y 85 € (de 50 £ a 70 £).

2. Hospitality oficial de día de partido

  • Los paquetes premium de hospitality parten aproximadamente de 240 € a 420 €+ (200 £ a 350 £+) por persona, en función de lo que incluyan en restauración y acceso a salas.

3. Mercados secundarios y de reventa

  • En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios iniciales suelen arrancar en torno a 120 € a 150 € para asientos estándar, mientras que los precios medios de los anuncios suben de forma significativa, a menudo hasta 250 € a 500 €+, en función de la ubicación del asiento y de la demanda a medida que se acerca el día del partido.

Aston Villa vs Fenerbahce de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa vs Fenerbahce

El Aston Villa ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Nottingham Forest en la Premier League el 12 de septiembre, mientras que en su anterior compromiso liguero cayó por 1-0 frente al Arsenal. La nota positiva de su reciente racha fue un triunfo por 3-2 a domicilio ante el Club Brugge en la Champions League el 8 de septiembre. El Villa marcó siete goles en esos cinco partidos y encajó ocho.

El Fenerbahce ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido uno en sus últimos cinco encuentros. Su actuación más reciente fue un empate 0-0 con el Gaziantep FK en la Super Lig el 14 de septiembre, después del 1-1 con la Roma en la Champions League. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 2-1 sobre el Lyon en la fase de clasificación de la Champions League en agosto. En esos cinco partidos, el Fenerbahce marcó seis goles y encajó cinco.

AVL

AVL - Formulario

HUL
D0-0
CLB
W2-3
NFO
L1-2
COV
W1-3
TOT
W2-3
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FB

FB - Formulario

SAM
W0-2
BJK
L1-2
ROM
D1-1
GAZ
D0-0
EYU
W8-0
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Aston Villa vs Fenerbahce: historial reciente de enfrentamientos directos

El único enfrentamiento registrado entre estos dos clubes en este conjunto de datos tuvo lugar el 22 de enero de 2026, cuando el Aston Villa ganó 1-0 a domicilio al Fenerbahce en la Europa League. Ese resultado le da ventaja al Villa en el historial de enfrentamientos directos, con una victoria en un partido.

Cara a cara

Aston VillaEmpateFenerbahce
1
0
0
Europa League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
1Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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