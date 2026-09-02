Cómo conseguir entradas para el Arsenal vs Chelsea: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

La afición del Arsenal esperará una actuación similar cuando el equipo regrese a casa el domingo 6 de septiembre para su primer derbi londinense de la temporada, ante el Chelsea.

Los aficionados salieron del Emirates con el ánimo por las nubes después de ver a los vigentes campeones de la Premier League imponerse por 3-0 en el estreno liguero ante el Coventry City de Frank Lampard.

La balanza de poder se ha inclinado significativamente a favor del equipo de Mikel Arteta en las últimas temporadas, y hay que remontarse hasta agosto de 2021, hace 12 partidos, para encontrar la última vez que el Chelsea se impuso al Arsenal.

El Chelsea confiará en poder plantear uno o dos problemas a los campeones de la EPL esta vez, especialmente con la incorporación de sus estelares fichajes de verano, entre ellos Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda y Morgan Rogers.

¿Cuándo se juega el partido de Premier League entre Arsenal y Chelsea?

El Arsenal vs Chelsea está programado para comenzar a las 16:30 BST en el Emirates Stadium, en el norte de Londres, el domingo 6 de septiembre.

Cómo comprar entradas para el Arsenal vs Chelsea de la Premier League

Hay múltiples opciones de compra de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Plataformas secundarias de entradas: Si busca conseguir entradas de última hora, la afición también puede comprarlas en plataformas secundarias, como LiveFootballTickets .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal vs Chelsea de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de Adulto, Junior, normalmente sub-18 o sub-21, Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, Categoría A, B o C. Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y los de la grada baja tienen un precio prémium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.

Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para acceder a los sorteos o a los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

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