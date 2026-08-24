¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Ligue 1
team-logoAngers
Stade Raymond Kopa
team-logoRennes
Book Angers vs Rennes Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Angers vs Rennes: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Angers
Rennes
Ligue 1

El Angers se enfrenta al Rennes en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

Angers se enfrenta a Rennes el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Stade Raymond Kopa de Angers.

Rennes cuenta con una clara ventaja histórica en este enfrentamiento, ya que ha conseguido 18 victorias, frente a las 3 de Angers, además de 6 empates. Su duelo competitivo más reciente, en abril de 2026, terminó con una victoria por 2-1 para Rennes.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Angers vs Rennes, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Angers vs Rennes de la Ligue 1?

El Angers vs Rennes comienza en el Stade Raymond Kopa de Angers, y la confirmación oficial de la retransmisión aún no está disponible.

crest
Ligue 1 - Jornada 3
Stade Raymond Kopa

¿Cómo comprar entradas para el Angers vs Rennes de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Angers SCO y Stade Rennais F.C. del 6 de septiembre de 2026, sigue estos pasos generales:

Canales oficiales directos (mercado primario)

  • Portal oficial de venta de entradas del Angers SCO: La taquilla online oficial del club anfitrión es el lugar más seguro y fiable para comprar entradas a su precio nominal. Normalmente, las entradas se ponen a la venta general unas semanas antes de la fecha del partido.
  • Taquilla del Stade Raymond Kopa: Las entradas también pueden comprarse directamente en la taquilla del estadio en Angers, sujetas a disponibilidad.
  • Sector para aficionados visitantes: Los aficionados de Rennes que quieran sentarse en la sección visitante generalmente necesitan comprar las entradas directamente a través del sistema oficial de venta de entradas del Stade Rennais o mediante peñas visitantes reconocidas.

Plataformas secundarias de entradas

  • Si se agotan las asignaciones oficiales, las entradas suelen estar disponibles a través de plataformas de reventa como StubHub. Comprueba siempre las garantías para el comprador y las condiciones de la plataforma antes de comprar a través de vendedores secundarios.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Angers vs Rennes de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido entre Angers SCO y Stade Rennais en el Stade Raymond Kopa varían en función de la plataforma, la categoría del asiento y el canal de compra:

  • Ventas oficiales primarias: Las entradas a precio nominal vendidas directamente a través del portal de entradas del Angers SCO suelen partir de entre 15 £ y 25 £ (18 €–30 €) para las zonas estándar de fondo o de pie, y llegan hasta 40 £ y 65 £ (48 €–78 €) para las localidades centrales de tribuna lateral.
  • Anuncios en el mercado secundario: En plataformas de reventa como StubHub, las entradas más baratas parten de unas 33 £ a 35 £ (~44 $), mientras que el precio medio de las entradas se sitúa entre 80 £ y 85 £ (~107 $), según la demanda y la ubicación del asiento.
  • Entradas hospitality y VIP: Los asientos prémium y los paquetes de hospitality para el día de partido parten de alrededor de 90 £ a 95 £+ (~117 $+).

Angers vs Rennes de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Angers vs Rennes

Angers sumó cuatro victorias y una derrota en sus cinco partidos de pretemporada, con 12 goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente se saldó con un triunfo por 3-2 ante Paris FC el 15 de agosto, y también venció a Lorient por 2-1 a principios de mes. Su única derrota en esa racha llegó ante Le Mans, una caída por 3-2 a comienzos de agosto.

Rennes logró una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de preparación, con nueve goles marcados y diez encajados. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Sunderland el 15 de agosto. También perdió 4-2 contra Brentford y 2-1 frente a Brentford Academy en la misma semana. Su única victoria llegó ante Club Brugge, con un 2-1 a finales de julio.

SCO

SCO - Formulario

LEM
L2-3
FCL
W2-1
PAR
W3-2
LIL
L0-2
AJA
W1-3
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
REN

REN - Formulario

BRE
L2-4
BRA
L1-2
SUN
L2-1
PSG
D2-2
LEM
W3-2
Gol marcado (encajado)
9/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Angers vs Rennes: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026, cuando Rennes venció 2-1 a Angers en la Ligue 1. Antes de eso, los clubes empataron 1-1 cuando Angers recibió a Rennes en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Rennes presenta el mejor balance, con tres victorias, mientras que Angers ganó una vez y un partido terminó en empate.

Cara a cara

AngersEmpateRennes
0
1
4
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
1
F
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Rennes badge
Rennes
REN
1
F
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Rennes badge
Rennes
REN
3
F
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
0
F
Amistosos
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
1
F
3Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación de Angers y Rennes

En la clasificación actual de la Ligue 1, Angers es 10º y Rennes ocupa la 15ª posición.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
541083+513
W
D
W
W
W
2
LyonLyonOL
5320102+811
W
D
W
D
W
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
W
D
W
W
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
L
W
W
D
W
5
RennesRennesREN
531189-110
L
W
W
W
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
W
W
L
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
W
D
L
W
L
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
L
D
W
W
L
9
Le MansLe MansLEM
51319906
W
D
D
L
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
512278-15
L
L
W
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
L
D
W
L
D
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
W
D
L
D
L
14
NizaNizaNCE
512236-35
W
L
D
L
D
15
LensLensRCL
51139904
L
D
L
L
W
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
L
L
L
W
D
17
MarsellaMarsellaOM
510478-13
L
L
L
L
W
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
L
D
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google