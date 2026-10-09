Angers se enfrenta al Marsella el domingo 18 de octubre de 2026 en el Stade Raymond Kopa de Angers.

Históricamente, el Marsella ha dominado este enfrentamiento directo, con 9 victorias en sus 20 anteriores encuentros en la máxima categoría ante el Angers. Su choque más reciente en el Stade Raymond Kopa terminó con un contundente triunfo visitante del Marsella por 2-5 en un partido con muchos goles.

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¿Cuándo es el saque inicial del Angers vs Marsella de la Ligue 1?

Ligue 1 - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 Stade Raymond Kopa

¿Cómo comprar entradas para el Angers vs Marsella de la Ligue 1?

Para comprar entradas para un partido de Ligue 1 entre Angers SCO vs. Olympique de Marseille, tienes varias opciones principales de compra según qué equipo sea el anfitrión y con cuánta antelación lo planifiques.

1. Taquillas oficiales de los clubes (venta primaria)

La forma más segura y habitual de comprar entradas a precio oficial es a través de la plataforma oficial de venta online del club anfitrión:

Portal oficial de venta de entradas del Angers SCO: Compra directamente a través de la billetterie oficial del Angers SCO (billetterie.angerssco.fr). Por lo general, las entradas salen a la venta entre 2 y 4 semanas antes del día del partido. Los encuentros de alto perfil contra grandes clubes como el Marsella suelen agotarse rápidamente o exigir la creación previa de una cuenta de usuario gratuita antes de la compra.

Sector de aficionados visitantes: Si quieres sentarte en la sección reservada para el equipo visitante, las entradas para la afición visitante suelen distribuirse a través de los canales oficiales de peñas del club visitante o de enlaces especializados para la sección visitante poco antes del partido.

2. Plataformas secundarias de entradas y reventa

Si las entradas de admisión general se agotan a través de los canales oficiales de los clubes, plataformas secundarias de entradas como StubHub suelen ofrecer asientos de abonados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Angers vs Marsella de la Ligue 1?

El coste de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Angers SCO vs. Olympique de Marseille en el Stade Raymond Kopa el 18 de octubre de 2026 varía en función de dónde las compres y de la ubicación del asiento.

1. Entradas oficiales de venta primaria

Cuando se compran directamente a través de los canales oficiales de los clubes, como el portal de venta de entradas del Angers SCO:

Asientos de categoría estándar: Suelen oscilar entre 25 € y 60 € para asientos estándar en grada.

Asientos premium / tribuna central: Suelen tener un precio de entre 65 € y 120 € .

2. Mercado secundario y entradas de reventa

Los partidos de alto perfil con grandes clubes como el Marsella suelen agotarse rápidamente en los canales oficiales, lo que hace que los precios en plataformas secundarias de entradas como StubHubfluctúen según la demanda:

Asientos de reventa más baratos / de entrada: Empiezan en torno a 85 € a 96 € por entrada.

Precio medio de la entrada de reventa: Oscila entre 130 € y 160 € en la mayoría de las zonas del estadio.

Paquetes VIP y hospitality: Van de 210 € a 280 €+ .

Angers vs Marsella de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Forma del Angers vs Marsella

El Angers ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con Le Havre el 12 de septiembre, y también perdió 1-2 ante el Rennes el 6 de septiembre. Su única victoria en ese tramo fue un triunfo a domicilio por 1-3 ante el Auxerre el 29 de agosto. En esos cinco partidos, el Angers marcó cinco goles y encajó siete.

El Marsella ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos, con un balance de una victoria y cuatro derrotas. Su único triunfo en ese tramo fue un 4-0 sobre el Strasbourg el 21 de agosto. Desde entonces, ha perdido ante el Atletico Madrid en un amistoso, el Monaco, el Paris FC y, más recientemente, el Rennes el 11 de septiembre. El Marsella marcó ocho goles en esos cinco partidos, pero encajó siete.

Angers vs Marsella: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en la Ligue 1 el 17 de enero de 2026, cuando el Marsella ganó 2-5 en el Stade Raymond Kopa. En los últimos cinco duelos directos, el Marsella presenta el mejor balance, con resultados que incluyen una victoria a domicilio por 0-2 en febrero de 2025 y un triunfo en casa por 3-1 en mayo de 2023. Los dos clubes también empataron 2-2 y 1-1 en los dos encuentros anteriores.