Cómo conseguir entradas para el Alemania-Serbia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: precios, información del partido, venta de última hora y más

Alemania recibe a Serbia en el Allianz Arena de Múnich el jueves 1 de octubre, mientras Jurgen Klopp sigue dando sus primeros pasos al frente de la selección alemana en la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27. Ambas selecciones volverán a enfrentarse en noviembre, en el partido de vuelta en el estadio Rajko Mitić de Belgrado. Los dos encuentros forman parte del calendario del grupo A2 de la Liga A, en el que también figuran Países Bajos y Grecia.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Alemania-Serbia, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores sitios donde comprarlas.

¿Cuándo empieza el Alemania-Serbia de la Liga A de Naciones de la UEFA?

El Alemania-Serbia se disputa en el Allianz Arena de Múnich. Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión de este encuentro.

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Allianz Arena

¿Dónde comprar entradas para el Alemania-Serbia?

Las entradas para el partido de Múnich se ponen primero a la venta a través de los canales oficiales de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Normalmente, los socios tienen prioridad antes de que las entradas restantes salgan a la venta general. Para el partido de vuelta en Belgrado, el primer lugar al que acudir son los canales oficiales de la Federación de Fútbol de Serbia.

Conviene tener en cuenta lo siguiente al comprar entradas para estos partidos:

Venta general oficial : comienza una vez finalizados los periodos de prioridad para socios, normalmente cuando se acerca la fecha de cada partido

: comienza una vez finalizados los periodos de prioridad para socios, normalmente cuando se acerca la fecha de cada partido Precios reducidos : la DFB ofrece descuentos de hasta el 50 % para niños, personas mayores y espectadores con discapacidad, además de un pequeño descuento para los socios del Bayern de Múnich

: la DFB ofrece descuentos de hasta el 50 % para niños, personas mayores y espectadores con discapacidad, además de un pequeño descuento para los socios del Bayern de Múnich Transferencias garantizadas : cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido

: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido Mercado secundario: StubHub es una opción si se agotan las entradas disponibles en la web oficial

Dado el considerable interés que despierta el proyecto de reconstrucción de Klopp, se recomienda comprar las entradas con antelación para ambos partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Alemania-Serbia?

Los precios oficiales de las entradas para el partido de Múnich a través de la DFB parten de unos 65 €. Hay cinco categorías en el Allianz Arena, hasta llegar a los asientos centrales de categoría superior, disponibles a precio oficial mientras queden entradas. Para el partido de vuelta en Belgrado se aplican los precios oficiales de la Federación de Fútbol de Serbia.

StubHub es una opción si se agotan las entradas disponibles en la web oficial. Estos son, a grandes rasgos, los precios que puedes esperar allí:

Asientos más baratos (Múnich): las ofertas del mercado secundario parten de tan solo 27 €, aunque los precios varían considerablemente según la categoría del asiento y el vendedor

las ofertas del mercado secundario parten de tan solo 27 €, aunque los precios varían considerablemente según la categoría del asiento y el vendedor Asientos de precio intermedio (Múnich): los asientos centrales a la altura de la línea de medio campo tienen un precio sensiblemente más alto

los asientos centrales a la altura de la línea de medio campo tienen un precio sensiblemente más alto Partido de vuelta en Belgrado: las entradas suelen ser más asequibles a precio oficial que las de una noche en el Allianz Arena, aunque la disponibilidad puede reducirse a medida que se acerca el encuentro

Como ocurre con cualquier partido internacional de gran demanda, los precios pueden variar a medida que se acerca la fecha. Si tienes un presupuesto concreto, por lo general es más seguro asegurar tu asiento cuanto antes.

StubHub es una opción si se agotan las entradas disponibles en la web oficial. Ofrece una amplia variedad de asientos para el primer partido en el Allianz Arena de Múnich, así como entradas para el encuentro de vuelta en Belgrado.

Alemania-Serbia en la Liga A de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Alemania y Serbia

Alemania ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Paraguay en el Mundial el 29 de junio, que supuso su eliminación. También perdió 2-1 ante Ecuador anteriormente en el torneo, aunque mostró su calidad ofensiva con una victoria por 7-1 frente a Curazao y otra por 2-1 ante Costa de Marfil. En esos cinco partidos, Alemania marcó 13 goles y encajó siete.

Serbia ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-1 ante México. También perdió 3-0 tanto ante Cabo Verde como ante España. Sus dos victorias llegaron frente a Arabia Saudí y Letonia, ambas por 2-1. Serbia marcó ocho goles y encajó 14 en esos cinco partidos.

Alemania-Serbia: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en marzo de 2019, cuando Alemania y Serbia empataron 1-1 en un amistoso. En los cuatro enfrentamientos registrados, Alemania ha ganado dos, Serbia uno y el otro terminó en empate. La única victoria de Serbia llegó en la fase de grupos del Mundial de 2010, cuando ganó 1-0 el 18 de junio.