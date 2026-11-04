Cómo conseguir entradas para el Al-Ula FC contra el Al Ahli: precios de la Copa del Rey, información del partido, venta de última hora y más

Los octavos de final de la Copa del Rey de Arabia Saudí deparan un atractivo duelo eliminatorio: el ambicioso Al Ula recibe al poderoso Al Ahli en el estadio Prince Mohammed bin Abdul Aziz de Medina. Hay mucho en juego en la principal competición de eliminatorias de Arabia Saudí, ya que ambos equipos buscan una plaza en cuartos de final.

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¿Cuándo empieza el Al-Ula FC vs Al Ahli de la Copa del Rey de Arabia Saudí?

El Al-Ula FC vs Al Ahli se disputará en la Copa del Rey de Arabia Saudí. Los detalles de la sede se confirmarán cuando se acerque la fecha del partido.

King Cup - 1/8 1 dic 2026 - 08:40

¿Dónde comprar entradas para el Al Ula vs Al Ahli?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa del Rey de Arabia Saudí se venden principalmente a través de plataformas de venta de entradas deportivas designadas en el país, como Webook, y de las taquillas del club anfitrión. Los aficionados deben consultar primero estos canales oficiales durante las fases de preventa y venta general para conseguir entradas estándar a su precio original.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas disponibles en la página oficial. Buscar la entrada más barata en plataformas de reventa ofrece a los aficionados una vía fiable para no perderse el partido cuando se agoten las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ula vs Al Ahli?

Los precios de las entradas del proveedor oficial parten de entre 20 y 40 SAR para el acceso general a las zonas estándar, una opción asequible para los aficionados locales que quieran asistir a la eliminatoria.

En el mercado de reventa, en plataformas como GrintaHub, los precios parten de aproximadamente 60 SAR. Es otra forma de encontrar la entrada más barata disponible si se agotan las localidades oficiales.

Al-Ula FC vs Al Ahli en la Copa del Rey de Arabia Saudí: todo lo que debes saber

Estado de forma de Al-Ula FC y Al Ahli

Al-Ula ha sumado una victoria y una derrota en sus dos últimos partidos de los que hay resultados disponibles. Venció 3-0 a Al Fateh en la Copa del Rey de Arabia Saudí antes de perder 3-1 ante Crystal Palace en un amistoso de pretemporada. No se dispone de más datos relevantes sobre su rendimiento en competición más allá de esos dos resultados.

Al Ahli ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 ante Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC, después de caer 6-1 frente a Al Shabab en liga. Antes de esos dos encuentros complicados, venció de forma consecutiva a Al-Gharafa por 2-1, a Al Khaleej por 4-1 y a Al-Fayha por 3-2. Al Ahli marcó diez goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Al-Ula FC vs Al Ahli: enfrentamientos directos recientes

No se dispone de datos sobre enfrentamientos directos entre Al-Ula FC y Al Ahli. Se añadirá más información sobre sus antecedentes cuando esté disponible, a medida que se acerque el partido.