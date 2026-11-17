Al Shamal se enfrenta a Al Ahli Saudi el lunes 23 de noviembre de 2026 en un emocionante partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El esperado encuentro se disputará en el espectacular estadio Al Bayt.

GOAL te ofrece toda la información sobre el partido y los precios. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir entradas ahora mismo y animar a tu equipo favorito en persona.

¿Cuándo empieza el Al-Shamal vs Al Ahli de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

El Al-Shamal vs Al Ahli, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, comenzará a las 19:00, hora local, el lunes 23 de noviembre de 2026.

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 23 nov 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Shamal vs Al Ahli Saudi?

La mejor opción para conseguir localidades son los canales oficiales de venta de entradas de los clubes y del torneo. Se recomienda a los aficionados consultar primero esos canales a medida que se pongan entradas a la venta antes del partido.

Si las entradas de los canales oficiales se agotan, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. En su página dedicada a este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC puedes consultar las localidades disponibles y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Shamal vs Al Ahli Saudi?

Tanto para quienes viajan como para los aficionados locales, encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad. En los canales oficiales de los clubes, las entradas estándar de acceso general para este partido cuestan desde unos asequibles 30 SAR y, por lo general, llegan hasta los 150 SAR para localidades en la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 50 SAR para las entradas de acceso general. Comprar cuanto antes es la mejor forma de conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda conforme se acerque el partido.

Al-Shamal vs Al Ahli en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Shamal y Al Ahli

Al-Shamal suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 ante Al-Sailiya en la Liga de las Estrellas el 7 de noviembre, después de perder por 1-0 frente a Esteghlal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes, venció por 3-1 a Al Hilal en la competición continental, pero cayó por 4-1 ante Al-Sadd y por 3-2 frente a Qatar SC en competiciones nacionales. En esos cinco encuentros, Al-Shamal marcó 10 goles y encajó nueve.

Al Ahli suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 2 de noviembre, después de sufrir una contundente derrota liguera por 6-1 frente a Al Shabab. Antes de esa difícil racha, Al Ahli ganó de forma consecutiva a Al-Gharafa por 2-1, a Al Khaleej por 4-1 y a Al-Fayha por 3-2. En esos cinco partidos, Al Ahli marcó ocho goles y encajó nueve.

Al-Shamal vs Al Ahli: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos directos entre Al-Shamal y Al Ahli. Se añadirá información sobre sus antecedentes cuando esté disponible, conforme se acerque el partido.