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Cómo conseguir entradas para el Al-Shamal contra el Al Hilal: precios, información del partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC, venta de entradas de última hora y más

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El Al-Shamal se enfrenta al Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Así puedes conseguir tus entradas.

La Liga de Campeones de la AFC Élite ofrece un atractivo duelo de Asia Occidental: el Al Shamal, aspirante catarí, recibe al Al Hilal, gigante saudí. Ambos clubes llegan a este partido de la fase de grupos con grandes ambiciones y plantillas de primer nivel mundial, ingredientes para un encuentro apasionante.

El Al Hilal es uno de los clubes más laureados de la historia del fútbol asiático, mientras que el Al Shamal busca reivindicarse ante un rival de primer nivel en casa. La demanda de entradas es alta en toda la región.

GOAL te ofrece toda la información necesaria para conseguir tu asiento en la grada y vivir en directo este duelo continental.

¿Cuándo empieza el Al-Shamal contra el Al Hilal de la Liga de Campeones de la AFC Élite?

¿Dónde comprar entradas para el AL SHAMAL contra el AL HILAL?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a la venta directamente a través de las plataformas oficiales de venta y los portales del club anfitrión. Los aficionados pueden registrarse y comprar entradas de acceso general directamente a través de los proveedores oficiales en cuanto se abran los cupos.

Si las entradas de la web oficial se agotan, GrintaHub es una alternativa. Este mercado de reventa ofrece opciones a los aficionados que quieran conseguir un asiento una vez agotadas las entradas de los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AL SHAMAL contra el AL HILAL?

Las entradas estándar de acceso general en los canales oficiales cuestan desde 30 SAR, mientras que las localidades mejor situadas, más cerca del terreno de juego, tienen precios más altos.

En plataformas de reventa como GrintaHub, los precios suelen partir de unos 100 SAR, según la categoría del asiento y la demanda en tiempo real el día del partido.

Al-Shamal contra Al Hilal en la Liga de Campeones de la AFC Élite: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Al-Shamal y el Al Hilal

ALS

ALS - Formulario

SHA
W4-2
ALW
D1-1
ITT
D1-1
ADS
L0-4
TRA
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HIL

HIL - Formulario

NEO
L0-2
ALT
W0-6
ALG
W2-1
ITT
W3-2
ALS
W0-2
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Al-Shamal contra Al Hilal: Enfrentamientos directos recientes



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