Cómo conseguir entradas para el Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain: precios de la AFC Champions League Elite, información del partido, ventas de última hora y más

La AFC Champions League Elite presenta un duelo continental de alto voltaje, con el potente equipo iraquí Al-Quwa Al-Jawiya frente al gigante emiratí Al Ain FC. Ambos clubes cuentan con una gran reputación regional y aficiones apasionadas, lo que convierte este partido de la fase de grupos en una cita imprescindible para los aficionados al fútbol asiático.

GOAL ha recopilado todos los detalles esenciales sobre el contexto del partido, la información del estadio y la disponibilidad de entradas para que puedas asegurar tu asiento y vivir la acción en directo ahora mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain de la AFC Champions League Elite?

La información oficial de retransmisión para este partido no está disponible por el momento. Vuelve a consultarlo más cerca del saque inicial para conocer el canal de televisión y los detalles de la retransmisión en directo confirmados.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 12 oct 2026 - 14:15

¿Dónde comprar entradas para el Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain?

Las entradas oficiales para los partidos de Al-Quwa Al-Jawiya en la AFC Champions League Elite se ponen a disposición del público a través de plataformas oficiales autorizadas para eventos y de las taquillas oficiales del estadio. Se recomienda a los aficionados consultar los canales oficiales del club cuando se active la venta general.

Si las entradas están completamente agotadas en el vendedor oficial principal, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si las localidades de la web oficial se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain?

Los precios de las entradas para la AFC Champions League Elite varían en función de la zona del estadio, la calidad de la visibilidad y la demanda general del encuentro.

En los canales oficiales de venta principal, las entradas estándar de admisión general suelen partir de unos 30 SAR a 50 SAR para las zonas más económicas situadas detrás de las porterías.

Si se agotan las asignaciones oficiales de venta principal, la disponibilidad del mercado determinará el precio de reventa. En plataformas secundarias como Ticombo, las opciones de entradas arrancan aproximadamente en 80 SAR para pases estándar.

Para conseguir las entradas más baratas, actúa rápido en cuanto se active la venta general o explora las opciones disponibles en los mercados secundarios antes de que se agoten.

Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain en la AFC Champions League Elite: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Quwa Al Jawiya y del Al-Ain

Al Quwa Al Jawiya ha firmado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante Diyala en la Iraqi Premier League, y ha encajado goles en cuatro de esos cinco encuentros. Una victoria por 2-3 a domicilio ante Karbalaa representa su único triunfo en esa racha, con derrotas frente a Neftchi Fargona, Al Zawraa y Duhok que agravan un momento complicado de forma.

Al-Ain atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más destacado fue el 4-0 ante Al Nassr FC en la AFC Champions League Elite. También ha ganado tres partidos consecutivos en la Arabian Gulf League, manteniendo la portería a cero en la victoria por 2-0 sobre Khorfakkan. El equipo de Ivic ha marcado diez goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros.

Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre estos dos equipos. Este partido podría representar un duelo poco habitual o incluso el primero entre Al Quwa Al Jawiya y Al-Ain a este nivel.



