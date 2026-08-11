¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
1ª División
team-logoAl Quadisiya
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl Ittihad
Book Al Qadsiah vs Al Ittihad Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Qadsiah vs Al Ittihad: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
1ª División
Al Quadisiya
Al Ittihad

Al Qadsiah se enfrenta al Al Ittihad en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Qadsiah recibe a Al-Ittihad en el Estadio Príncipe Mohammed bin Fahd en un partido que dice mucho sobre dónde se sitúa actualmente el equilibrio de poder del fútbol saudí. Al-Qadsiah, en solo su segunda temporada en la Pro League, terminó en una notable cuarta posición el curso pasado bajo las órdenes de Brendan Rodgers, logró la clasificación para la AFC Champions League Elite e incluso venció por 3-1 al eventual campeón Al-Nassr por el camino. Al-Ittihad, en cambio, sufrió una campaña complicada que terminó con un quinto puesto y la salida de Sergio Conceicao, dejando al nuevo entrenador Jens Wissing con la tarea de devolver al club al nivel que exige su historia.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ahora mismo entradas para el Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprar por internet.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 2
Prince Saud bin Jalawi Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club, con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una venta general.

Con la cotización de Al-Qadsiah en claro ascenso tras el cuarto puesto de la temporada pasada, y con Al-Ittihad siendo todavía uno de los equipos que más aficionados desplaza en la liga, se espera que la demanda para este partido sea mayor que la de un encuentro típico de inicio de temporada entre dos clubes de media tabla. Las entradas oficiales suelen salir a la venta a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales de cada club entre 10 y 14 días antes del saque inicial, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de garantizar tu asiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen estando entre las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas de admisión general para partidos estándar de la Saudi Pro League suelen arrancar en torno a los 30-90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y de hospitality, incluido el acceso a sala y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con cualquier partido en el que participa uno de los grandes clubes tradicionales del fútbol saudí, los precios pueden subir a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor forma de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Qadsiah vs Al Ittihad

ALQ

ALQ - Formulario

ALH
W2-0
ITT
W1-5
LEV
L1-0
ALS
W1-3
ALT
W0-5
Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ITT

ITT - Formulario

ALQ
L1-5
MAL
D2-2
ALJ
W1-4
ALK
D1-1
ANA
W0-3
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Al Qadsiah vs Al Ittihad: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al QuadisiyaEmpateAl Ittihad
2
1
2
1ª División
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
5
F
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
F
King Cup
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
F
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
F
1ª División
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
F
10Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

Clasificación del Al Qadsiah vs Al Ittihad

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google