Cómo conseguir entradas para el Al Qadsiah vs Al-Fayha: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al Qadsiah se enfrenta a Al-Fayha el jueves 5 de noviembre de 2026 en el estadio Prince Saud bin Jalawi, en Khobar.

Al Qadsiah lleva la ventaja en los enfrentamientos directos recientes, tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos contra Al-Fayha. Al Qadsiah logró una victoria por 2-1 en su encuentro más reciente como visitante ante Al-Fayha, en mayo de 2026.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Qadsiah vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

El Al Qadsiah vs Al-Fayha se disputa en el estadio Prince Saud bin Jalawi, en Khobar, el jueves 5 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 13 5 nov 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para el partido de Saudi Pro League entre Al Qadsiah y Al-Fayha, tienes unas cuantas opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Canales oficiales del club: Puedes consultar las webs oficiales o los portales de venta de entradas de Al Qadsiah FC o de la Saudi Pro League para las emisiones principales de entradas, los precios oficiales y la disponibilidad directa en taquilla.

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de entradas como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando las asignaciones primarias se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de Saudi Pro League entre Al Qadsiah y Al-Fayha varían en función de si compras a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa:

1. Canales oficiales del club

Admisión general / Asientos estándar: De 30 a 90 SAR, con una parte de la capacidad de las gradas bajas del estadio a menudo regulada o limitada en los tramos de acceso más bajos.

Categoría 1 / Asientos premium: De 100 a 250 SAR por ubicaciones preferentes en lateral o con visión central.

Paquetes VIP / Hospitality: De 500 a 1.500+ SAR por acceso a sala y asientos premium en el estadio.

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Si las entradas oficiales están agotadas en la venta principal del club, plataformas secundarias de entradas como Ticombo ofrecen entradas en función de la demanda del mercado:

Categoría 2 / Detrás de la portería: De 150 a 300 SAR según la demanda activa del mercado.

Categoría 1 / Asientos de lateral: De 350 a 750 SAR para anuncios secundarios con mucha demanda.

Palcos VIP y hospitality: De 1.200 a 3.000+ SAR por paquetes premium de hospitality en reventa.

Al Qadsiah vs Al-Fayha de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Al Qadsiah vs Al-Fayha: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó con una victoria por 1-2 de Al Qadsiah en el campo de Al-Fayha en mayo de 2026. Antes de eso, Al Qadsiah fue todavía más dominante, con un triunfo por 5-0 en casa en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, Al Qadsiah ha ganado cuatro veces y Al-Fayha una, con la única victoria del visitante en abril de 2025.



