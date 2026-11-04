La Copa del Rey de Arabia Saudí entra en una fase decisiva con el duelo de octavos de final entre un Al Qadsiah en buena racha y el ambicioso NEOM SC en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam. La principal competición copera del país promete un choque de máxima intensidad, con una plaza en cuartos de final en juego.

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¿Cuándo empieza el Al Qadsiah contra NEOM SC de la Copa del Rey?

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Qadsiah contra NEOM SC de la Copa del Rey. Consulta esta página cuando se acerque el inicio del partido para conocer los canales de televisión y las opciones de emisión en directo confirmados.

King Cup - 1/8 1 dic 2026 - 12:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Qadsiah contra NEOM SC?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa del Rey se venden principalmente a través de plataformas saudíes de venta de entradas deportivas, como Webook, y de los canales de venta del club local. Los aficionados deben estar pendientes de estas plataformas durante las fases iniciales de preventa y venta general para conseguir entradas directamente a su precio original.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Buscar la entrada más barata en plataformas de reventa ofrece a los aficionados una vía accesible y fiable para no perderse este importante partido copero.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah contra NEOM SC?

En el proveedor oficial, las entradas generales estándar cuestan desde unos 20 hasta 40 SAR, lo que hace que las primeras rondas eliminatorias de la Copa del Rey sean muy accesibles para los aficionados que quieran asistir.

En el mercado de reventa, en plataformas como GrintaHub, los precios parten de aproximadamente 65 SAR. Es una alternativa para encontrar la entrada más barata disponible si se agotan las localidades oficiales.

Al Qadsiah contra NEOM SC en la Copa del Rey: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Qadsiah y NEOM SC

Al Qadsiah ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. En su encuentro más reciente goleó 5-0 a Al-Gharafa en la Liga de Campeones Élite de la AFC, y también venció 6-0 a Al Riyadh en la Liga Profesional Saudí. Su única derrota en esa serie fue ante Al Hilal, que se impuso 3-2 en liga. En esos cinco partidos, Al Qadsiah marcó 15 goles y encajó seis.

NEOM SC ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Al Diriyah, después de imponerse 2-0 a Abha. En ese mismo periodo, NEOM perdió 1-0 ante Al Nassr FC y 1-0 ante Al-Ettifaq, y empató 1-1 con Al Hazem. Marcó siete goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Al Qadsiah contra NEOM SC: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 24 de agosto de 2026, cuando Al Qadsiah ganó 2-0 en el campo de NEOM SC en la Liga Profesional Saudí. Antes, Al Qadsiah se impuso 1-0 en casa en febrero de 2026 y ganó 3-1 a domicilio ante NEOM en octubre de 2025. Al Qadsiah ha ganado los tres enfrentamientos registrados, con ocho goles a favor por dos de NEOM.