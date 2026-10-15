La Liga de Campeones Élite de la AFC ofrece un atractivo duelo entre equipos de Asia occidental: el ambicioso Al Qadisiyah saudí recibe al campeón catarí Al Sadd en el estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd de Dammam.

El Al Qadisiyah ha dado grandes pasos para competir al máximo nivel del fútbol continental y ha reunido una plantilla repleta de estrellas con la vista puesta en la gloria. El Al Sadd aporta décadas de historia en el fútbol asiático y experiencia en la conquista de títulos, lo que promete un duelo táctico de alto nivel.

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¿Cuándo empieza el Al Qadisiyah contra el Al Sadd de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

La información oficial sobre la retransmisión del Al Qadisiyah contra el Al Sadd aún no está disponible. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio del partido para conocer el canal de televisión y las opciones confirmadas para verlo en directo por internet.

AFC Liga de Campeones - Jornada 3 26 oct 2026 - 15:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Qadisiyah contra el Al Sadd?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a la venta directamente en Webook, la plataforma principal de venta de entradas. Los aficionados pueden registrarse y comprar entradas generales a través del portal oficial en cuanto comience la venta al público.

Si las entradas se agotan en la web oficial, GrintaHub es una alternativa. Este mercado secundario ofrece opciones a los aficionados que busquen asiento una vez agotadas las entradas de la venta principal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadisiyah contra el Al Sadd?

Las entradas generales estándar en la plataforma oficial cuestan a partir de 30 SAR, mientras que las localidades de categorías superiores, más próximas al terreno de juego, alcanzan precios más altos.

En mercados secundarios como GrintaHub, los precios parten de unos 100 SAR, según la localidad elegida y la demanda el día del partido.

Al Qadisiyah contra Al Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Qadisiyah y el Al Sadd

El Al Qadisiyah llega a este encuentro con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado 13 goles y ha encajado nueve. En su compromiso más reciente ganó 2-1 al Al-Wasl en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Durante esta racha también venció 3-2 al Al Ahli en la liga saudí. Su único tropiezo fue un empate 3-3 ante el Al-Ettifaq, aunque su balance refleja la regularidad de su ataque.

El Al Sadd ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, pero hay un matiz importante: las cuatro victorias llegaron en la liga catarí, donde marcó 16 goles en tres triunfos. Su única derrota fue el 3-0 ante el Esteghlal en la Liga de Campeones Élite de la AFC, un claro recordatorio de que la confianza adquirida en la competición nacional aún no se ha trasladado al torneo continental. En total, ha encajado ocho goles en sus últimos cinco encuentros.

Al Qadisiyah contra Al Sadd: Enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre el Al Qadisiyah y el Al Sadd. Se añadirá más contexto histórico si hay registros disponibles antes del inicio del partido.



