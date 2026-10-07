Cómo conseguir entradas para el Al Nassr FC vs Neftchi Fargona: precios de la AFC Champions League Elite, información del partido, ventas de última hora y más

La AFC Champions League Elite presenta un apasionante duelo de la segunda jornada, en el que el gigante saudí Al Nassr se prepara para recibir al campeón uzbeko Neftchi Fergana en Alawwal Park, en Riad.

Tras una intensa jornada inaugural, Cristiano Ronaldo y Al Nassr intentarán reaccionar con fuerza en casa. Neftchi llega a Riad con una calidad táctica disciplinada, lo que prepara un choque imprevisible por la supremacía continental.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Nassr FC vs Neftchi Fargona de la AFC Champions League Elite?

La información oficial de emisión para el Al Nassr vs Neftchi Fargona no está disponible actualmente. Vuelve a consultarlo más cerca del inicio del partido para conocer el canal de televisión confirmado y los detalles de la retransmisión en directo en tu región.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 12 oct 2026 - 14:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Nassr vs Neftchi?

Las entradas oficiales del partido se ponen a la venta directamente a través de la plataforma anfitriona Webook.com. Los aficionados al fútbol pueden registrarse y comprar entradas generales a través del portal oficial en cuanto comience la venta al público.

Si las localidades del sitio oficial están agotadas, GrintaHub es tu mejor opción. El mercado secundario ofrece acceso seguro a los aficionados que buscan conseguir asientos una vez agotadas las asignaciones primarias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr vs Neftchi?

Las entradas generales estándar en la plataforma oficial de venta parten de 30 SAR, mientras que las ubicaciones de categoría superior, más cerca del terreno de juego, alcanzan tramos de precio más altos.

En mercados secundarios como GrintaHub, los precios de las entradas comienzan en torno a los 100 SAR, dependiendo de la categoría del asiento y de la demanda en tiempo real.

Al Nassr FC vs Neftchi Fargona AFC Champions League Elite: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Nassr FC vs Neftchi Fargona

Al Nassr llega a este partido con un balance reciente irregular de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su salida más reciente terminó con una derrota por 4-0 ante Al-Ain en la AFC Champions League Elite, la más abultada de la campaña. Antes de eso, empató 1-1 con Al Khaleej en la Saudi Pro League y ganó 2-1 contra Abha. En esos cinco partidos, Al Nassr marcó siete goles y encajó nueve, un registro que refleja la fragilidad defensiva que Postecoglou debe corregir.

Neftchi Fargona llega en buena forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 sobre Lokomotiv Tashkent en la liga uzbeka, y venció 1-0 a Al Quwa Al Jawiya en su anterior partido de la Champions League. Su única derrota en esta racha fue un duro 6-2 ante Nasaf Qarshi, aunque desde entonces ha respondido con dos victorias consecutivas. Marcó siete goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Al Nassr FC vs Neftchi Fargona: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay constancia de enfrentamientos previos entre Al Nassr y Neftchi Fargona en los datos disponibles. Este partido será el primer duelo entre ambos clubes.







