Al Nassr se enfrenta a Al Qadsiah el viernes 20 de noviembre de 2026 en Al-Awwal Park, en Riad.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 3 de mayo de 2026, Al Qadsiah logró una contundente victoria por 3-1 ante Al Nassr en el estadio Prince Saud Bin Jalawi. Los goles de Mohammed Abu Al-Shamat, Musab Al-Juwayr y Julián Quiñones dieron el triunfo a Al Qadsiah pese al tanto de João Félix para Al Nassr.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Nassr contra Al Qadsiah, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Nassr FC contra Al Qadsiah de la Liga Profesional Saudí?

El Al Nassr contra Al Qadsiah se juega el viernes 20 de noviembre de 2026 en Al-Awwal Park, en Riad.

1ª División - Jornada 14 20 nov 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

¿Cómo comprar entradas para el Al Nassr FC contra Al Qadsiah de la Liga Profesional Saudí?

Puedes conseguir entradas para el próximo partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Nassr FC y Al Qadsiah a través de varios canales oficiales y plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Al Nassr suele poner a la venta las entradas para sus partidos en casa en Al-Awwal Park (estadio de la Universidad Rey Saúd) a través de sus principales socios de venta y de las plataformas oficiales del club. Los programas de socios suelen ofrecer acceso anticipado antes de que se abra la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como GrintaHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las disponibles en la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr FC contra Al Qadsiah de la Liga Profesional Saudí?

Los precios de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Nassr FC y Al Qadsiah varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Acceso general y localidades estándar: Los precios van desde aproximadamente 30 SAR hasta 90 SAR para localidades con vistas estándar o en las gradas superiores detrás de las porterías.

Los precios van desde aproximadamente hasta para localidades con vistas estándar o en las gradas superiores detrás de las porterías. Localidades prémium y en las bandas: Las localidades de las gradas intermedias e inferiores junto a las bandas suelen costar entre 250 SAR y 600 SAR .

Las localidades de las gradas intermedias e inferiores junto a las bandas suelen costar entre y . Paquetes VIP y de servicios exclusivos: Los paquetes con acceso a salas prémium, servicio de comida y vistas exclusivas al terreno de juego parten de unos 500 SAR y pueden superar los 1.500 SAR según la categoría.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Fondos y gradas superiores: Las localidades en las gradas superiores o detrás de las porterías suelen partir de unos 180 a 260 SAR .

Las localidades en las gradas superiores o detrás de las porterías suelen partir de unos . Gradas inferiores en las bandas: Las localidades mejor situadas en las gradas inferiores junto a las bandas suelen costar entre 375 y 940 SAR .

Las localidades mejor situadas en las gradas inferiores junto a las bandas suelen costar entre . Salas VIP y servicios exclusivos: Los paquetes de lujo con acceso a salas, aparcamiento y servicios exclusivos el día del partido pueden costar desde 3.750 SAR hasta más de 5.200 SAR.

Al Nassr FC contra Al Qadsiah en la Liga Profesional Saudí: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Nassr FC y Al Qadsiah

Al Nassr llega a este partido con un balance reciente irregular: ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, ha empatado uno y ha perdido otro. En su partido más reciente venció por 3-1 a Neftchi Fargona en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Ese resultado llegó después de una victoria liguera por 3-0 ante Al Diriyah, aunque la derrota por 4-0 frente a Al-Ain en competición continental a principios de septiembre sigue siendo motivo de preocupación. En sus últimos cinco partidos, Al Nassr ha marcado 10 goles y ha encajado siete.

Al Qadsiah también ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes, consiguió una contundente victoria liguera por 5-0 frente a Al Kholood. El equipo de Rodgers ha marcado 12 goles y ha encajado ocho en sus últimos cinco encuentros.

Al Nassr FC contra Al Qadsiah: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó el 3 de mayo de 2026, cuando Al Qadsiah venció en casa a Al Nassr por 3-1 en la Liga Profesional Saudí. Al Qadsiah ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos; Al Nassr logró una victoria a domicilio por 1-2 el 8 de enero de 2026 y otro partido terminó con una derrota de Al Nassr por 1-0 en febrero de 2021. Al Qadsiah presenta el mejor balance reciente entre ambos, con 10 goles marcados frente a los seis de Al Nassr en esos cinco partidos.