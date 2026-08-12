Cómo conseguir entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al-Kholood recibe a Al-Taawoun en el Al-Hazem Club Stadium de Ar Rass, en un duelo que se reaviva con un poco más de picante gracias a Hattan Bahebri, que se unió a Al-Kholood procedente de Al-Taawoun el pasado verano y enseguida dio la asistencia del gol de la victoria contra su antiguo club cuando ambos equipos se enfrentaron en abril. Al-Kholood firmó una temporada para el recuerdo en 2025/26, al terminar 13º en la tabla, pero alcanzando la final de la Copa del Rey, mientras que Al-Taawoun logró una meritoria sexta plaza y la clasificación continental a través de la Liga de Campeones Dos de la AFC.
GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprar online.
¿Cuándo es el saque inicial del Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?
¿Cómo comprar entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?
La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC, con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.
Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de la aplicación WeBook, aunque normalmente se ponen a la venta solo una o dos semanas antes del saque inicial. Con ambos clubes llegando tras campañas alentadoras y una auténtica subtrama con el regreso de Bahebri para medirse a su antiguo equipo, reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de garantizar tu asiento.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?
Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.
- Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
- Las categorías prémium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.
- Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.
- Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor forma de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.
Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber
Estado de forma del Al Kholood vs Al-Taawoun
Al Kholood vs Al-Taawoun: historial reciente de enfrentamientos directos
Cara a cara
Clasificación del Al Kholood vs Al-Taawoun
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
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L
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W
W
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
W
W
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D
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|3
|7
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|1
|16
|7
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L
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|8
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|+2
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D
W
L
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|9
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|3
|2
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|11
|0
|11
D
D
W
L
L
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
L
W
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|2
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|1
|3
|3
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|0
|5
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|3
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D
L
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D