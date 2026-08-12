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1ª División
team-logoAl Kholood
King Abdullah Stadium, Buraydah
team-logoAl-Taawoun
Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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Tickets
1ª División
Al Kholood
Al-Taawoun

Al Kholood se enfrenta a Al-Taawoun en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Kholood recibe a Al-Taawoun en el Al-Hazem Club Stadium de Ar Rass, en un duelo que se reaviva con un poco más de picante gracias a Hattan Bahebri, que se unió a Al-Kholood procedente de Al-Taawoun el pasado verano y enseguida dio la asistencia del gol de la victoria contra su antiguo club cuando ambos equipos se enfrentaron en abril. Al-Kholood firmó una temporada para el recuerdo en 2025/26, al terminar 13º en la tabla, pero alcanzando la final de la Copa del Rey, mientras que Al-Taawoun logró una meritoria sexta plaza y la clasificación continental a través de la Liga de Campeones Dos de la AFC.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprar online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 2
King Abdullah Stadium, Buraydah

¿Cómo comprar entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC, con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de la aplicación WeBook, aunque normalmente se ponen a la venta solo una o dos semanas antes del saque inicial. Con ambos clubes llegando tras campañas alentadoras y una auténtica subtrama con el regreso de Bahebri para medirse a su antiguo equipo, reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de garantizar tu asiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías prémium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.
  • Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor forma de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Kholood vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Kholood vs Al-Taawoun

ALK

ALK - Formulario

ALA
D0-0
AHL
L3-0
ALF
D0-0
ITT
D1-1
JED
W0-5
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ALT

ALT - Formulario

AHL
L1-2
ALR
D1-1
ALH
L2-0
ALK
D0-0
DHA
W0-3
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Al Kholood vs Al-Taawoun: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al KholoodEmpateAl-Taawoun
1
1
2
1ª División
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
F
1ª División
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
F
1ª División
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
F
1ª División
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

Clasificación del Al Kholood vs Al-Taawoun

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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