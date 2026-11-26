Al Kholood recibe a Al Hilal el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Rey Abdalá de Buraydah.

En su primer enfrentamiento, disputado en octubre de 2025, NEOM SC logró una emocionante victoria a domicilio por 3-2 en el campo de Al Kholood. Al Kholood se resarció rápidamente en el partido de vuelta, celebrado en febrero de 2026, y le devolvió el golpe con una ajustada victoria a domicilio por 2-1 en Tabuk.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Kholood-Al Hilal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Kholood-Al Hilal de la liga saudí?

El Al Kholood-Al Hilal se disputa en el estadio Rey Abdalá de Buraydah el jueves 26 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 15 11 dic 2026 - 09:50 King Abdullah Stadium, Buraydah

¿Cómo comprar entradas para el Al Kholood-Al Hilal de la liga saudí?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Al Kholood-Al Hilal:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas del club: Las entradas para los partidos en casa suelen ponerse a la venta directamente a través de los portales oficiales del club anfitrión (Al Kholood o Al Hilal, según el estadio en el que se dispute el encuentro) o de sus socios regionales designados para la venta de entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la liga saudí cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Kholood-Al Hilal de la liga saudí?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el partido de la liga saudí entre Al Ittihad y Al Ahli:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar y generales: Los precios parten de unos 35 a 50 SAR para partidos habituales de liga.

Los precios parten de unos para partidos habituales de liga. Asientos laterales y por categorías: Por lo general, cuestan entre 100 y 250 SAR .

Por lo general, cuestan entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Cuestan desde 500 SAR hasta más de 1.500 SAR para partidos destacados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como Grintahub publican entradas con precios sujetos a la demanda:

Entradas estándar de reventa: Los precios parten de unos 180 a 400 SAR .

Los precios parten de unos . Asientos prémium y laterales de reventa: Los precios parten de unos 450 a 900 SAR .

Los precios parten de unos . Paquetes VIP y prémium de reventa: Los precios parten de unos 1.500 SAR, dependiendo de la proximidad del partido al momento de la compra.

Al Kholood-Al Hilal de la liga saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Kholood y Al Hilal

Al Kholood ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de la liga saudí. Su única victoria en esa racha fue el 2-1 ante Al Shabab en septiembre. Cayó por 5-0 ante Al Qadsiah, 3-2 ante Al Faisaly, 3-0 ante Al Riyadh y 3-0 ante Al Ettifaq, y encajó 13 goles en esas cuatro derrotas.

Al Hilal ha ganado sus cinco partidos más recientes entre la liga saudí y la Liga de Campeones Élite de la AFC. Sus últimos cinco resultados son una victoria liguera a domicilio por 3-2 ante Al Qadsiah, un triunfo por 1-0 ante Al Hazem, una victoria por 2-0 frente a Al Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC, un triunfo liguero por 3-2 ante Al Ittihad y una victoria por 2-1 frente a Al Gharafa en la Liga de Campeones. Al Hilal ha marcado 11 goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

Al Kholood-Al Hilal: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo en la Copa del Rey en mayo de 2026, cuando Al Hilal ganó 2-1 en el estadio Rey Abdalá. En sus últimos cinco duelos en todas las competiciones, Al Hilal ha ganado cuatro veces, mientras que Al Kholood aún no ha conseguido ninguna victoria en esa racha. La mayor goleada de Al Hilal en estos enfrentamientos fue un 6-0 en casa en liga en abril de 2026. En esos cinco partidos, ha marcado 16 goles por los cinco de Al Kholood.