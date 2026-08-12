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1ª División
team-logoAl Khaleej
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl Shabab
Book Al Khaleej vs Al Shabab Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Khaleej
Al Shabab

Al Khaleej se enfrenta a Al Shabab en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Khaleej recibe a Al-Shabab en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium de Dammam, en la reedición de un duelo que Al-Khaleej ganó 1-0 la última vez que ambos equipos se enfrentaron, allá por enero. Al-Khaleej completó una sólida campaña 2025/26 bajo las órdenes de Georgios Donis, al terminar octavo con Joshua King liderando al equipo hacia un puesto en la mitad alta de la tabla, mientras que Al-Shabab vivió una temporada de contrastes con Imanol Alguacil, al alcanzar la final de la Liga de Campeones de Clubes del Golfo como subcampeón pese a acabar en la zona media a nivel doméstico.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ahora mismo entradas para el Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

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1ª División - Jornada 2
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Cómo comprar entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser miembro oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales de cada club, aunque normalmente solo salen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial. Dada la creciente reputación de Al-Shabab bajo Alguacil y el progreso constante del propio Al-Khaleej, reservar pronto a través de Ticomboes una forma sensata de asegurarte el asiento que prefieres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a sala y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, así que reservar pronto a través de Ticomboes la mejor forma de asegurarte el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Forma de Al Khaleej y Al Shabab

ALK

ALK - Formulario

ALI
L0-5
ALA
L3-1
AHL
L1-4
ALT
D0-0
ALA
L2-0
Gol marcado (encajado)
2/14
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALS

ALS - Formulario

NEO
L2-1
ITT
W3-2
ANA
L1-0
ALQ
L1-3
ALW
L3-2
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Al Khaleej vs Al Shabab: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al KhaleejEmpateAl Shabab
1
2
2
1ª División
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
F
1ª División
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
4
F
1ª División
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
5
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
F
1ª División
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
F
1ª División
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación de Al Khaleej y Al Shabab

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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