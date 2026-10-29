Cómo conseguir entradas para el Al Khaleej-Al Ittihad: precios de la Liga Profesional Saudí, información del partido, venta de última hora y más

Al Khaleej recibe a Al Ittihad el viernes 20 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam.

El historial de enfrentamientos directos muestra que Al-Ahli ha llevado tradicionalmente la delantera ante Al-Faisaly, aunque los márgenes suelen ser ajustados. En sus últimos duelos de liga antes de la etapa de Al-Faisaly en una categoría inferior, los partidos entre ambos ofrecieron con frecuencia encuentros disputados y con muchos goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Khaleej contra Al Ittihad, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Khaleej contra Al Ittihad de la Liga Profesional Saudí?

El Al Khaleej contra Al Ittihad se disputa en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam el viernes 20 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 14 20 nov 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Khaleej contra Al Ittihad de la Liga Profesional Saudí?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Khaleej y Al Ittihad, tienes varias opciones principales, según prefieras los canales oficiales de los clubes o las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar los canales o las páginas web oficiales de venta de entradas del club local, Al Khaleej, ya que las entradas para el partido suelen ponerse a la venta directamente a través del equipo anfitrión cuando se acerca la fecha del encuentro.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como GrintaHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las disponibles en la venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Khaleej contra Al Ittihad de la Liga Profesional Saudí?

Los precios de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Khaleej y Al Ittihad varían según se compren a través de los canales oficiales de venta primaria o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Categoría 4 / Detrás de las porterías (gradas alta y baja): de 30 a 50 SAR

de 30 a 50 SAR Categoría 3 / Gradas de las esquinas: de 50 a 75 SAR

de 50 a 75 SAR Categorías 2 y 1 / Grada lateral y zona central baja: de 90 a 150 SAR

de 90 a 150 SAR Servicios prémium y VIP: de 300 a más de 500 SAR

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas directamente por el club, plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen entradas con precios determinados por la demanda del mercado:

Gradas superiores / Acceso general / Nivel 300: de 170 a 350 SAR

de 170 a 350 SAR Categoría 2 / Nivel 200: de 350 a 600 SAR

de 350 a 600 SAR Categoría 1 / Zona central preferente / Nivel 100: de 600 a 950 SAR

de 600 a 950 SAR Reventa de entradas VIP y acceso a salones: a partir de 1.000 SAR, según la disponibilidad de los paquetes

Al Khaleej contra Al Ittihad en la Liga Profesional Saudí: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Khaleej y Al Ittihad

Al Khaleej llega a este partido con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de la Liga Profesional Saudí. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante Al-Fayha, que puso fin a una racha en la que había encadenado empates contra Al-Ettifaq y Al Nassr, además de otro empate sin goles frente a Al Riyadh. Su única derrota en esa serie llegó ante Neom, que le ganó por 3-0. En esos cinco partidos, Al Khaleej marcó cuatro goles y encajó otros cuatro, lo que apunta a un equipo difícil de superar, pero al que le ha costado mantener una producción ofensiva constante.

Los últimos cinco partidos de Al Ittihad reflejan una trayectoria más irregular, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Venció a Al-Faisaly por 3-1 y a Al-Fayha por 2-1 al principio de esa serie, pero su estado de forma ha empeorado desde entonces. Al empate 1-1 ante Al-Shamal en la Liga de Campeones de la AFC Élite le siguieron la derrota liguera por 3-2 frente a Al Hilal y una derrota por 2-1 ante Shabab Al-Ahli Dubai en competición continental. Al Ittihad ha marcado ocho goles en cinco partidos, pero ha encajado siete, un registro defensivo frágil que Al Khaleej tratará de aprovechar.

Al Khaleej contra Al Ittihad: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó 1-0 a favor de Al Ittihad, que recibió a Al Khaleej en la Liga Profesional Saudí en febrero de 2026. Antes, los dos equipos protagonizaron un extraordinario empate 4-4 en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd en noviembre de 2025. Los últimos cinco enfrentamientos directos han sido muy igualados, con una ligera ventaja para Al Ittihad, aunque Al Khaleej ha demostrado que puede sumar puntos ante su rival, con dos empates, incluido aquel extraordinario partido de ocho goles.