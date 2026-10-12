La Liga de Campeones Élite de la AFC presenta un duelo de altos vuelos entre equipos del Golfo: el gigante saudí Al Ittihad recibe al poderoso Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos en la Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Yeda.

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¿Cuándo comienza el Al Ittihad contra Shabab Al-Ahli Dubai FC de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este partido. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio para conocer el canal de televisión y las opciones de emisión en directo confirmadas.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 14:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Ittihad contra Shabab Al Ahli?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a la venta directamente a través de Webook.com, la plataforma del equipo anfitrión. Los aficionados pueden registrarse y comprar entradas generales en el portal oficial en cuanto se abra la venta al público.

Si las entradas de la web oficial se agotan, GrintaHub es otra opción. Este mercado secundario ofrece alternativas a quienes busquen asiento una vez agotadas las entradas de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad contra Shabab Al Ahli?

Las entradas generales estándar en la plataforma de venta oficial cuestan desde 30 SAR, mientras que los asientos de categorías superiores, más cercanos al terreno de juego, tienen precios más altos.

En mercados secundarios como GrintaHub, los precios parten de unos 100 SAR, según la categoría del asiento y la demanda en cada momento.

Al Ittihad contra Shabab Al-Ahli Dubai FC en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Al Ittihad y Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ittihad ha registrado tres victorias, un empate y otro empate en sus últimos cinco partidos, sin perder ninguno. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante Al-Shamal en la Liga de Campeones Élite de la AFC y también empató 0-0 con Al Fateh. Entre sus tres victorias figuran un 2-1 sobre Al Nassr y un triunfo por 1-3 a domicilio ante Al-Faisaly. En esos cinco partidos, el equipo ha marcado siete goles y ha encajado tres.

Shabab Al-Ahli Dubai FC ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante Tractor en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Durante esta racha sufrió una derrota por 1-3 frente a Al-Jazira, aunque las dos victorias consecutivas anteriores, incluida una por 2-0 ante Al-Dhafra, demuestran que el equipo es capaz de encadenar buenos resultados.

Al Ittihad contra Shabab Al-Ahli Dubai FC: Enfrentamientos directos recientes

El único enfrentamiento entre ambos equipos que figura en estos datos tuvo lugar en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 30 de septiembre de 2025, cuando Shabab Al-Ahli Dubai FC ganó 1-0 a domicilio ante Al Ittihad. Ese resultado da ventaja al club de Dubái en el historial reciente entre ambos, aunque, con un solo partido como referencia, resulta difícil pronosticar el próximo encuentro basándose únicamente en sus enfrentamientos directos.







