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Cómo conseguir entradas para el Al Ittihad vs Neom SC: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División

Al Ittihad se enfrenta al Neom SC en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al Ittihad se enfrenta a Neom SC el jueves 5 de noviembre de 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda.

Neom SC viaja a Yeda con el objetivo de repetir el éxito de su anterior enfrentamiento, una vibrante victoria por 4-3 sobre Al-Ittihad en el mismo escenario en abril de 2026. Los duelos históricos entre ambos equipos han demostrado ser partidos con muchos goles, con una media de 5,5 tantos por encuentro.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Ittihad vs Neom SC, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Ittihad vs Neom SC de la Saudi Pro League?

El Al Ittihad vs Neom SC se disputa en el King Abdullah Sports City de Yeda, el jueves 5 de noviembre de 2026.

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1ª División - Jornada 13
King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ittihad vs Neom SC de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Saudi Pro League entre Al Ittihad y Neom SC, programado para el 5 de noviembre de 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Los partidos de la Saudi Pro League distribuyen principalmente sus entradas a través de socios autorizados de ticketing y plataformas oficiales de los clubes, que actúan como proveedores oficiales de venta y reventa de entradas en la región.

2. Mercados secundarios de entradas

  • Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, las entradas generales suelen encontrarse en plataformas secundarias de entradas como GrintaHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando las asignaciones primarias se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad vs Neom SC de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de Saudi Pro League entre Al Ittihad y Neom SC dependen de si compras a través de plataformas oficiales o de mercados secundarios de reventa:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada general / detrás de la portería: 30 a 50 SAR
  • Categoría 2 / esquinas y laterales superiores: 60 a 90 SAR
  • Categoría 1 / tribuna principal inferior: 100 a 150 SAR
  • VIP y hospitality prémium: 250 a 500+ SAR

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan a través de la venta principal del club, plataformas secundarias de entradas como GrintaHub ofrecen entradas en función de la demanda del mercado:

  • Categoría 3 / reventa de entrada general: 100 a 200 SAR
  • Categoría 2 / reventa en esquinas y laterales: 250 a 450 SAR
  • Categoría 1 / reventa de tribuna principal inferior: 450 a 900+ SAR
  • VIP y reventa de hospitality prémium: 1.000 a 1.800+ SAR

Al Ittihad vs Neom SC en la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Al Ittihad vs Neom SC: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Saudi Pro League el 8 de abril de 2026, cuando Neom SC ganó 4-3 en el King Abdullah Sports City, una victoria a domicilio con muchos goles que dará confianza al equipo de Galtier de cara a este partido de vuelta. Antes de eso, Al Ittihad ganó 3-1 cuando ambos equipos se enfrentaron en el estadio de Neom el 31 de diciembre de 2025. En estos dos enfrentamientos registrados, cada equipo ha logrado una victoria, con Neom imponiéndose en el total de goles.

Cara a cara

Al IttihadEmpateNeom SC
1
0
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Al Ittihad
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4
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3
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6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

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