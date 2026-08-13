Al Nassr recibe a Al Ittihad en Al-Awwal Park, en Riad, en uno de los mayores partidos del calendario de la Saudi Pro League, que enfrenta a dos de los clubes más exitosos y repletos de estrellas del país. Al Nassr llega a la temporada como vigente campeón con Ange Postecoglou al mando, con Cristiano Ronaldo todavía como referencia en ataque, mientras que Al Ittihad, el club más antiguo de Arabia Saudí, se presenta con el nuevo entrenador Jens Wissing mientras busca reconstruirse tras una campaña decepcionante.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 5 5 sept 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Ittihad vs Al Nassr con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar online te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de niveles de membresía oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través de la web de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta de entradas de Al Nassr, aunque para un partido de esta magnitud, entre dos de los clubes más laureados de la liga, las asignaciones oficiales suelen agotarse con muchísima rapidez una vez salen a la venta, normalmente una o dos semanas antes del saque inicial. Reservar con antelación a través del mercado secundario, como Ticombo, es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin entrada.

Dado el cartel de estrellas presente, con Ronaldo por parte de los locales y Benzema por la de los visitantes, este partido apunta a ser una de las entradas más demandadas de la temporada, por lo que reservar pronto es la opción más segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo, en líneas generales, de las más asequibles del fútbol mundial, aunque los precios para un partido de este nivel probablemente se sitúen muy por encima de la media de la liga.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías premium y las localidades a pie de campo suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a zonas lounge y catering, pueden superar los 1.500 SAR.

En el mercado secundario, como Ticombo, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen el mejor punto de acceso en relación calidad-precio para los aficionados que simplemente quieran estar dentro de Al-Awwal Park para ver cara a cara a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dada la entidad del rival visitante y el perfil de los jugadores implicados en ambos equipos, se espera que los precios suban rápidamente a medida que se acerque el partido, por lo que reservar pronto es la mejor manera de asegurarte el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ittihad vs Al Nassr FC

Al Ittihad vs Al Nassr FC: historial reciente de enfrentamientos directos

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