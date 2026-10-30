La Liga de Campeones Élite de la AFC presenta un duelo continental de primer nivel: el Al Ittihad de Arabia Saudí se prepara para recibir al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos en el estadio Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda. Ambos gigantes asiáticos acumulan numerosos éxitos nacionales y cuentan con una rica tradición continental, lo que convierte este encuentro de la fase de grupos en uno de los partidos más atractivos del calendario del fútbol asiático.

GOAL ha reunido toda la información esencial sobre el partido, la ubicación del estadio y las opciones de entradas para que puedas asegurar tu asiento y vivir en directo este duelo de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

¿Cuándo empieza el Al Ittihad contra el Al Ain de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión del Al Ittihad contra el Al Ain. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio del partido para conocer los canales de televisión y las opciones de emisión en directo confirmados.

AFC Liga de Campeones - Jornada 4 2 nov 2026 - 13:15

Las entradas oficiales para los partidos del Al Ittihad como local en la Liga de Campeones Élite de la AFC se ponen a la venta principalmente a través de Webook, la plataforma oficial de venta inicial de entradas para los grandes acontecimientos futbolísticos de Arabia Saudí. Se recomienda a los aficionados consultar primero esa plataforma cuando comience la venta general.

Si las entradas se agotan por completo en la plataforma oficial de venta inicial, puedes recurrir a plataformas de reventa como Grintahub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad contra el Al Ain?

El precio de las entradas para la Liga de Campeones Élite de la AFC varía según la categoría del estadio, la ubicación del asiento y la demanda del partido.

En Webook, la plataforma oficial de venta de entradas, las localidades generales detrás de las porterías suelen costar entre 30 y 50 SAR en las categorías de asientos generales.

Si se agotan las entradas de la venta inicial, los precios en el mercado secundario variarán según la demanda de los aficionados. En plataformas de reventa como Grintahub, las entradas generales cuestan desde aproximadamente 80 SAR.

Para conseguir las entradas más baratas, actúa rápido cuando comience la venta general o consulta las ofertas disponibles en plataformas de reventa de confianza antes de que suban los precios.

Al Ittihad contra Al Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que debes saber

Estado de forma del Al Ittihad y el Al Ain

El Al Ittihad ha sumado tres victorias y dos empates, sin derrotas, en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 contra el Al-Shamal en la Liga de Campeones Élite de la AFC, después de una racha de tres victorias consecutivas en la liga profesional saudí, entre ellas un triunfo por 2-1 ante el Al Nassr FC y otro por 2-1 frente al Al-Fayha. En el primero de esos cinco partidos empató 0-0 contra el Al Fateh FC. En ese periodo marcó siete goles y encajó tres.

El Al Ain ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los únicos puntos que se dejó fueron en un empate 2-2 contra el Al-Wasl en la Liga del Golfo Arábigo. Su resultado más destacado fue la victoria por 4-0 frente al Al Nassr FC en la Liga de Campeones Élite de la AFC, en su partido más reciente. También venció al Kalba FC, al Al-Nasr SC y al Khorfakkan. En esos cinco encuentros marcó diez goles y encajó solo dos.

Al Ittihad contra Al Ain: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en agosto de 2014, cuando el Al Ittihad recibió al Al Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC y perdió por 1-3. En los cuatro enfrentamientos registrados entre ellos, todos disputados en esa competición en 2014, el Al Ain ganó dos, el Al Ittihad ganó uno y el restante acabó en empate. El Al Ain marcó ocho goles en esos cuatro partidos, frente a los cinco del Al Ittihad.