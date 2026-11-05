Al Ittihad recibe a Al Ahli el jueves 26 de noviembre de 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda.

En su último enfrentamiento en la Saudi Pro League, disputado el 6 de marzo de 2026, Al Ahli se impuso por un contundente 3-1 a su rival de la misma ciudad. Al Ahli ha llevado la iniciativa en los enfrentamientos directos recientes, con cuatro victorias y un empate en sus últimos seis partidos de liga contra Al Ittihad.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Ittihad contra Al Ahli, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se disputa el Al Ittihad contra Al Ahli de la Saudi Pro League?

El Al Ittihad contra Al Ahli se disputa en el King Abdullah Sports City de Yeda el jueves 26 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 15 26 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ittihad contra Al Ahli de la Saudi Pro League?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar localidades para el Al Ittihad contra Al Ahli:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente a través de los portales o sitios web oficiales de venta de Al Ittihad o Al Ahli antes de los partidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo se pueden encontrar localidades de entrada general en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad contra Al Ahli de la Saudi Pro League?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Ittihad y Al Ahli:

1. Canales oficiales de los clubes

Grada superior estándar: Las localidades de entrada general en la grada superior parten de unos 59 SAR .

Las localidades de entrada general en la grada superior parten de unos . Entrada general y gradas inferiores: Suelen costar entre 60 y 150 SAR .

Suelen costar entre . Categorías prémium y junto a la banda: Suelen costar entre 250 y 600 SAR .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Pueden superar los 1.000 SAR, según el paquete.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas vendidas directamente por los clubes, plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa estándar y grada superior: Parten de unos 350 a 550 SAR .

Parten de unos . Reventa prémium en la grada inferior: Suelen costar entre 900 y más de 2.000 SAR.

Al Ittihad contra Al Ahli en la Saudi Pro League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Ittihad y Al Ahli

Al Ittihad ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-0 en casa ante Al Diriyah en la Saudi Pro League el 23 de octubre, después de imponerse por 4-1 a domicilio a Al-Ettifaq. Su única derrota en esa serie llegó en la Champions League Élite de la AFC, al caer por 2-1 ante Shabab Al-Ahli Dubai. En esos cinco partidos ha marcado 10 goles y ha encajado cuatro.

Al Ahli ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante Al Khaleej en la Saudi Pro League el 23 de octubre, y también se impuso por 4-0 a domicilio a Al Fateh. Su única derrota llegó ante Mamelodi Sundowns en la Copa Intercontinental de la FIFA. Al Ahli ha marcado 13 goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

Al Ittihad contra Al Ahli: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó con una victoria de Al Ahli por 3-1 en casa, en la Saudi Pro League, el 6 de marzo de 2026. En los últimos cinco duelos directos, Al Ahli ha ganado tres, Ittihad ha ganado uno y otro acabó en empate. La única victoria de Ittihad en esa serie llegó en casa en octubre de 2024, cuando se impuso por 1-0.