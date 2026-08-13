Cómo conseguir entradas para el Al Hilal vs Al Ahli: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

El Al Hilal recibe al Al Ahli en el Kingdom Arena de Riad en uno de los primeros grandes duelos de la temporada, un partido presentado habitualmente como un Clásico entre dos de los clubes más exitosos y repletos de estrellas del fútbol saudí. El Al Hilal afronta el encuentro con la intención de resarcirse tras terminar subcampeón la temporada pasada, mientras que el Al Ahli llega a Riad como vigente bicampeón de la AFC Champions League Elite bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Marino Pusic.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Hilal vs Al Ahli, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprarlas por internet.

¿Cuándo es el inicio del Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 3 1 sept 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de StubHub, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Hilal vs Al Ahli con reserva instantánea por internet y pago seguro. Comprar online te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin depender de los niveles de membresía oficial del club ni esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través de la web de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta de entradas del Al Hilal, aunque para un partido entre dos de los clubes más grandes y con más apoyo de la liga, las asignaciones oficiales suelen agotarse rápidamente una vez salen a la venta, normalmente una o dos semanas antes del inicio. Reservar con antelación a través del mercado secundario es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin él.

Dada la calidad que habrá sobre el césped, desde el ataque renovado del Al Hilal hasta la condición del Al Ahli como vigente campeón continental, es probable que este partido sea una de las entradas más demandadas de las primeras semanas de la temporada, así que reservar pronto es la opción más segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo, en líneas generales, de las más asequibles del fútbol mundial, aunque es probable que los precios para un partido de esta magnitud estén por encima de la media de la liga.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de unos 50 SAR a 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías prémium y de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y catering, pueden superar los 1.500 SAR en partidos de alto perfil como este.

En el mercado secundario, como StubHub, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen la mejor puerta de entrada en relación calidad-precio para los aficionados que simplemente quieren estar dentro del Kingdom Arena para ver frente a frente a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dado el perfil de ambos equipos, se espera que los precios suban a medida que se acerque el partido, por lo que reservar pronto es la mejor manera de asegurarte el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Hilal vs Al Ahli

Al Hilal vs Al Ahli: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Al Hilal vs Al Ahli



