Al Hilal recibe a Al Diriyah el viernes 20 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de Riad.

En sus últimos cinco partidos, el potente ataque de Al Hilal ha marcado 13 goles y el equipo solo ha encajado cuatro, reflejo de su equilibrio. Al Diriyah atraviesa una racha más irregular en la Saudi Pro League, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Hilal contra Al Diriyah, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Hilal contra Al Diriyah de la Saudi Pro League?

El Al Hilal contra Al Diriyah se disputará en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de Riad el viernes 20 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 14 20 nov 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Hilal contra Al Diriyah de la Saudi Pro League?

Para conseguir entradas para el próximo partido de la Saudi Pro League entre Al Hilal y Al Diriyah, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Las entradas oficiales para los partidos de Al Hilal como local suelen ponerse a la venta a través de la plataforma oficial BLU Store. Puedes elegir entre varias categorías, incluidas las de entrada general, Club View, VIP y VVIP.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como GrintaHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan las disponibles en la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal contra Al Diriyah de la Saudi Pro League?

El precio de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Hilal y Al Diriyah varía según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entrada general / detrás de la portería: de 30 a 50 SAR

de 30 a 50 SAR Córners y zonas superiores de los laterales: de 60 a 90 SAR

de 60 a 90 SAR Categoría 1 / zona inferior de la tribuna principal: de 100 a 150 SAR

de 100 a 150 SAR VIP y servicios prémium: de 250 a más de 500 SAR

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Asientos estándar / generales: de 150 a 350 SAR

de 150 a 350 SAR Asientos preferentes en los laterales y Club View: de 400 a 900 SAR

de 400 a 900 SAR Palcos VIP y zonas prémium: de 1.000 a más de 4.500 SAR

Al Hilal contra Al Diriyah en la Saudi Pro League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Hilal y Al Diriyah

Al Hilal llega en un gran momento tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y perder solo uno. Esa derrota se produjo ante Neom SC en la Saudi Pro League el 7 de septiembre, pero desde entonces ha encadenado cuatro victorias. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC. También goleó 6-0 a Al-Taawoun en liga, una muestra de su peligro en ataque. En esos cinco partidos ha marcado 13 goles y solo ha encajado cuatro.

Al Diriyah presenta un balance más irregular, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante Al Nassr y también cayó por 2-0 frente a Al Qadsiah. Entre esos resultados figuran un empate sin goles contra Abha y una victoria por 1-2 a domicilio ante Al Fateh, por lo que resulta difícil evaluar su estado de forma de cara a este partido.

Al Hilal contra Al Diriyah: Enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos recientes entre Al Hilal y Al Diriyah. Esta sección se actualizará si se dispone de información sobre sus partidos anteriores.