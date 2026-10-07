Cómo conseguir entradas para el Al-Gharafa vs Esteghlal: precios de la AFC Champions League Elite, información del partido, ventas de última hora y más

La AFC Champions League Elite presenta un duelo continental de alto voltaje, con el equipo catarí Al Gharafa SC recibiendo al gigante iraní Esteghlal FC. Ambos clubes cuentan con un palmarés increíble y aficiones fieles, lo que convierte este partido de la fase de grupos en una cita imprescindible para los aficionados al fútbol asiático de toda la región.

GOAL tiene toda la información clave sobre las fechas, los detalles del recinto y las opciones de entradas para que asegures tu asiento y vivas el partido en directo ahora mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Gharafa vs Esteghlal de la AFC Champions League Elite?

El Al-Gharafa vs Esteghlal comienza a las 18:15 UTC del 24 de septiembre de 2026, con el recinto aún por confirmar para este partido de la AFC Champions League Elite.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 12 oct 2026 - 14:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Gharafa SC vs Esteghlal FC?

Las entradas oficiales para los partidos de Al Gharafa SC como local en la AFC Champions League Elite se ponen a disposición a través de los canales oficiales de venta primaria de entradas en Qatar y de las plataformas oficiales del club. Se recomienda a los aficionados que consulten primero los canales oficiales del club cuando se activen las ventas para el público general.

Si las entradas están completamente agotadas en el vendedor primario oficial, plataformas secundarias de venta de entradas como Ticombo son la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Gharafa SC vs Esteghlal FC?

Los precios de las entradas para los partidos de la AFC Champions League Elite varían en función de la zona del estadio, la calidad de la visión y la demanda general del encuentro.

En los canales oficiales de venta primaria, las entradas estándar de admisión general suelen empezar en torno a 30 SAR y 50 SAR para las zonas generales del estadio.

Si se agotan las asignaciones oficiales de venta primaria, la disponibilidad del mercado dictará los precios de reventa. En plataformas secundarias como Ticombo, las opciones de entradas empiezan aproximadamente en 80 SAR para pases estándar de admisión.

Para asegurarte las opciones de entradas más baratas, actúa rápido una vez que se activen las ventas generales o explora los anuncios disponibles en mercados secundarios antes de que se agoten las opciones.

Al-Gharafa vs Esteghlal en la AFC Champions League Elite: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Gharafa y Esteghlal

Al-Gharafa ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Al Hilal en la AFC Champions League Elite, y una derrota por 4-1 ante Al-Sadd en la Stars League es el resultado más abultado de esa racha. En esos cinco partidos, Al-Gharafa marcó cinco goles y encajó nueve, lo que refleja a un equipo que ha mostrado fragilidad defensiva. Su única victoria llegó contra Al-Shahaniya por 2-1.

Esteghlal ha permanecido invicto en cuatro de sus últimos cinco partidos, con dos victorias y tres empates. El resultado más destacado es una victoria por 3-0 sobre Al-Sadd en la AFC Champions League Elite el 14 de septiembre, mientras que su otro triunfo fue un ajustado 1-0 sobre Paykan en la Persian Gulf Pro League. Tres de sus cinco partidos terminaron sin encajar gol, lo que apunta a un equipo disciplinado en defensa. Ha marcado cinco goles y ha encajado uno durante ese periodo.

Al-Gharafa vs Esteghlal: historial reciente de enfrentamientos directos

Esteghlal tiene el mejor balance en los enfrentamientos recientes entre estos dos clubes. El duelo más reciente, disputado en septiembre de 2024 en la AFC Champions League Elite, terminó con una victoria por 3-0 para Esteghlal. En los tres enfrentamientos directos registrados, Esteghlal ha ganado dos y ha empatado uno, mientras que Al-Gharafa todavía no ha logrado una victoria ante su rival iraní en esta competición.



