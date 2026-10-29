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Cómo conseguir entradas para el Al-Fayha contra el Al Fateh FC: precios de la Liga Profesional Saudí, información del partido, entradas de última hora y más

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1ª División

El Al-Fayha se enfrenta al Al Fateh FC en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas.

Al-Fayha recibe a Al Fateh el viernes 20 de noviembre de 2026 en el Majmaah Sports City de Al Majma'ahh.

El historial de enfrentamientos directos muestra que Al-Ahli ha llevado tradicionalmente la iniciativa ante Al-Faisaly, aunque las diferencias suelen ser ajustadas. En sus últimos duelos ligueros antes de que Al-Faisaly pasara por una categoría inferior, los partidos entre ambos equipos fueron a menudo disputados y con muchos goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Ahli contra Al-Faisaly, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Al-Fayha contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí?

El Al-Fayha contra Al Fateh se disputa en el Majmaah Sports City de Al Majma'ah el viernes 20 de noviembre de 2026.

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1ª División - Jornada 14
Majmaah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al-Fayha contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Al-Fayha contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Plataforma oficial de la liga: Comprar directamente a través de los socios oficiales de venta de entradas de la Liga Profesional Saudí o de plataformas como Webook cuando se pongan a la venta las entradas para los partidos que los clubes disputan en casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Fayha contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí?

El precio de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al-Fayha y Al Fateh FC varía según se compren a través de los canales oficiales de venta inicial de los clubes o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

  • Localidades con precio regulado o económico: De 10 a 30 SAR (con una parte del aforo del estadio sujeta a los límites de precios de la liga).
  • Entrada general o localidades estándar: De 35 a 100 SAR, según la zona y la visibilidad.
  • Localidades prémium o de la tribuna principal: De 100 a 250 SAR para las zonas centrales con mejores vistas.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: De 500 a más de 1.500 SAR por acceso exclusivo a salas y asientos preferentes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como Ticomboofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Reventa de entradas generales o del graderío superior: De 150 a 300 SAR, según la demanda y la disponibilidad de entradas.
  • Reventa de localidades de categoría 1 o de la grada lateral: De 350 a 750 SAR para las codiciadas localidades del graderío inferior o con vistas centrales.
  • Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: De 1.200 a más de 3.000 SAR.

Al-Fayha contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Fayha y Al Fateh FC

Al-Fayha no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional Saudí: ha registrado un empate y cuatro derrotas en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Al Khaleej, y también cayó por 2-1 frente a Al Ittihad anteriormente en la serie. Dos de sus cinco partidos terminaron en empate, incluidos el 1-1 ante Al Riyadh y el 0-0 frente a Al Shabab. En esos cinco encuentros marcó cuatro goles y encajó siete.

El balance reciente de Al Fateh en sus últimos cinco partidos es de una victoria, un empate y tres derrotas. Su triunfo por 3-2 en el campo de Al Hazem fue su resultado más reciente y supuso un impulso tras una racha que incluyó una derrota por 4-0 ante Al Ahli y otra por 4-2 frente a Neom SC. Empató 0-0 con Al-Taawoun en el quinto partido de la serie y, en los cinco encuentros, marcó siete goles y encajó nueve.

ALF

ALF - Formulario

ALS
D0-0
ALR
D1-1
ALK
L2-0
AHL
L2-3
ALH
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ALF

ALF - Formulario

NEO
L4-2
AHL
L0-4
ALH
W2-3
ALK
L2-3
ALS
L1-3
Gol marcado (encajado)
8/16
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Al-Fayha contra Al Fateh FC: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria por 2-0 de Al-Fayha en casa en enero de 2026, en la Liga Profesional Saudí. En los últimos cinco duelos directos, Al-Fayha ha ganado dos veces, Al Fateh una y dos partidos han terminado en empate. Esos cinco encuentros han dejado un total de 11 goles.

Cara a cara

Al-FayhaEmpateAl Fath
2
3
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Al-Fayha
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2
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Al Fath
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Al Fath
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1
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1ª División
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Al Fath
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Al-Fayha
ALF
1
F
1ª División
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
2
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Al Fath
ALF
2
F
8Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

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