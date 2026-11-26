Al-Faisaly recibe a Al Khaleej el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Majmaah Sports City de Al Majma'ah.

El último enfrentamiento oficial entre Al-Faisaly y Al Khaleej se disputó en la Copa del Rey en enero de 2019, cuando Al Khaleej ganó 2-1 tras la prórroga. Al-Faisaly jugará como local en el estadio Majmaah Sports City y buscará aprovechar esa ventaja para sumar puntos importantes.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al-Faisaly vs Al Khaleej, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Al-Faisaly vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

El Al-Faisaly vs Al Khaleej se juega en el Majmaah Sports City de Al Majma'ah el jueves 26 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 15 10 dic 2026 - 09:45 Majmaah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al-Faisaly vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

Estas son las opciones y los pasos para comprar entradas para el próximo Al-Faisaly vs Al Khaleej de la Saudi Pro League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta las páginas web y las redes sociales oficiales de Al-Faisaly y Al Khaleej cuando se acerque la fecha del partido. Los clubes suelen anunciar allí cuándo salen a la venta las entradas y facilitar enlaces de compra directa para sus aficionados locales y visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Faisaly vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

Estas son las opciones de precios para el partido de la Saudi Pro League entre Al Ittihad y Al Ahli:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / asientos estándar: Suelen costar entre 10 y 30 SAR .

Suelen costar entre . Asientos de categoría intermedia y en los laterales: Por lo general, cuestan entre 40 y 80 SAR .

Por lo general, cuestan entre . Asientos VIP y prémium: Suelen costar entre 100 y más de 250 SAR.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de asientos estándar y en la grada superior: Precios de partida de entre 50 y 170 SAR .

Precios de partida de entre . Reventa de asientos en los laterales y zonas centrales: Precios de entre 200 y más de 500 SAR .

Precios de entre . Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: Precios de entre 1.000 y más de 1.500 SAR.

Al-Faisaly vs Al Khaleej de la Saudi Pro League: todo lo que debes saber

Estado de forma de Al-Faisaly y Al Khaleej

Al-Faisaly suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con siete goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante Al Nassr, y también perdió por 3-1 contra Al Ittihad anteriormente en esta serie de partidos. El empate contra Al Shabab y el 0-0 ante Al-Ettifaq demuestran que el equipo puede sacar resultados, pero sus cifras defensivas siguen siendo motivo de preocupación.

Al Khaleej ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó con una derrota por 4-1 ante Al Ahli. Antes ganó por 3-2 a domicilio contra Al Fateh y venció por 2-0 a Al-Fayha, lo que demuestra su capacidad para marcar fuera de casa. En partidos anteriores empató 1-1 tanto con Al-Ettifaq como con Al Nassr y sumó puntos ante rivales fuertes.

Al-Faisaly vs Al Khaleej: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos clubes fue en la Copa del Rey en enero de 2019, cuando Al Khaleej venció por 2-1 a Al-Faisaly. En los últimos cinco duelos directos registrados, Al-Faisaly ha ganado dos, Al Khaleej ha ganado otros dos y uno terminó en empate. El historial refleja, por tanto, una gran igualdad.