Al-Faisaly recibe a Al Khaleej el jueves 26 de noviembre de 2026 en Majmaah Sports City, en Al Majma'ah.

El enfrentamiento oficial más reciente entre Al-Faisaly y Al-Khaleej tuvo lugar en la Copa del Rey en enero de 2019, cuando Al-Khaleej se impuso por 2-1 tras la prórroga. Al-Faisaly disputará el partido como local en el estadio Majmaah Sports City y buscará aprovechar esa ventaja para sumar puntos importantes.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al-Faisaly contra el Al Khaleej, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al-Faisaly contra el Al Khaleej de la Liga Profesional Saudí?

Al-Faisaly contra Al Khaleej, en Majmaah Sports City, en Al Majma'ah, el jueves 26 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 15 26 nov 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al-Faisaly contra el Al Khaleej de la Liga Profesional Saudí?

Estas son las opciones y los pasos para comprar entradas para el próximo partido de la Liga Profesional Saudí entre Al-Faisaly y Al Khaleej:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta las páginas web oficiales o las redes sociales de Al-Faisaly y Al Khaleej cuando se acerque la fecha del partido, ya que los clubes suelen anunciar los detalles de la puesta a la venta y los enlaces de compra directa para sus aficionados locales y visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Faisaly contra el Al Khaleej de la Liga Profesional Saudí?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Ittihad y Al Ahli:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / asientos estándar: Suelen costar entre 10 SAR y 30 SAR .

Suelen costar entre . Asientos de categoría intermedia y en los laterales: Suelen costar entre 40 SAR y 80 SAR .

Suelen costar entre . Asientos VIP y prémium: Suelen costar entre 100 SAR y 250 SAR o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas con precios sujetos a la demanda del mercado:

Reventa de asientos estándar y de la grada superior: Los precios parten de entre 50 SAR y 170 SAR .

Los precios parten de entre . Reventa de localidades en los laterales y sectores centrales: Los precios oscilan entre 200 SAR y 500 SAR o más .

Los precios oscilan entre . Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: Los precios van desde 1.000 SAR hasta 1.500 SAR o más.

Al-Faisaly contra Al Khaleej en la Liga Profesional Saudí: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Faisaly y Al Khaleej

Al-Faisaly ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional Saudí, con siete goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante Al Nassr, y anteriormente, en esta misma racha, también cayó por 3-1 frente a Al Ittihad. El empate con Al Shabab y el 0-0 ante Al-Ettifaq muestran que el equipo es capaz de sacar resultados, pero sus cifras defensivas siguen siendo preocupantes.

Al Khaleej ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-1 ante Al Ahli. Antes ganó por 3-2 a domicilio al Al Fateh y derrotó por 2-0 a Al-Fayha, lo que demuestra su capacidad para marcar fuera de casa. En partidos anteriores empató 1-1 tanto con Al-Ettifaq como con Al Nassr, sumando puntos ante rivales fuertes.

Al-Faisaly contra Al Khaleej: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en la Copa del Rey en enero de 2019, cuando Al Khaleej venció a Al-Faisaly por 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, Al-Faisaly ha ganado dos, Al Khaleej ha ganado dos y un partido terminó en empate, lo que refleja la igualdad histórica entre ambos equipos.