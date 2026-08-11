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1ª División
team-logoAl Ittifaq
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl Riyadh
Book Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al-Ettifaq vs Al Riyadh: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Ittifaq
Al Riyadh

Al-Ettifaq se enfrenta a Al Riyadh en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

El Al-Ettifaq recibe al Al-Riyadh en su estadio de Dammam en el arranque de la campaña 2026/27 de la Saudi Pro League para ambos clubes, y las entradas ya están a la venta para los aficionados que quieran seguir la acción en directo. El Al-Ettifaq afronta la nueva temporada después de una sólida campaña 2025/26 en la que logró la clasificación continental, mientras que el Al-Riyadh viaja al este con la esperanza de coger impulso desde el principio en una temporada de la máxima categoría que promete ser competitiva.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprar online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 1
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y asegurarte tu asiento sin necesidad de depender de la membresía oficial del club ni de esperar a que se abra la venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través de la web de la Saudi Pro League y de la aplicación WeBook, aunque normalmente se ponen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial y pueden ser limitadas para los aficionados que no tengan una membresía previa del club. Al tratarse de un partido de apertura de la temporada, se espera una buena demanda por parte de ambas aficiones, así que reservar con antelación a través de Ticombo es una forma inteligente de evitar quedarse sin ellas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías prémium y de asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el cátering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos de inicio de temporada, los precios pueden subir a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de conseguir el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al-Ettifaq vs Al Riyadh

ALI

ALI - Formulario

ALA
W1-3
ANA
D0-0
ALK
W0-5
ITT
L1-3
NEO
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ALR

ALR - Formulario

ALQ
L0-4
ALF
L4-2
ALF
W1-0
ALT
D1-1
ALA
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Al-Ettifaq vs Al Riyadh: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al IttifaqEmpateAl Riyadh
3
1
1
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
3
F
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
2
F
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
F
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
F
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación del Al-Ettifaq vs Al Riyadh

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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