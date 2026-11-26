Al Diriyah recibe a Al-Fayha el jueves 26 de noviembre de 2026 en Al-Awwal Park, en Riad.

Al-Fayha llega a este encuentro con más experiencia en la máxima categoría, tras pasar los últimos años consolidando su presencia en la liga saudí. Como Al Diriyah ha pasado la gran mayoría de su historia fuera de la primera división, los enfrentamientos oficiales entre ambos clubes son excepcionalmente poco frecuentes.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Diriyah-Al-Fayha, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Diriyah-Al-Fayha de la liga saudí?

El Al Diriyah-Al-Fayha se juega el jueves 26 de noviembre de 2026 en Al-Awwal Park, en Riad.

1ª División - Jornada 15 10 dic 2026 - 12:30 Al-Awwal Park

¿Cómo comprar entradas para el Al Diriyah-Al-Fayha de la liga saudí?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar localidades para el Al Diriyah-Al-Fayha:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta las páginas web oficiales o los portales de venta de entradas de Al Diriyah y Al-Fayha, ya que los clubes suelen poner a la venta las entradas para sus partidos en casa a través de sus socios oficiales o de sus propios portales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la liga saudí cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Diriyah-Al-Fayha de la liga saudí?

Estas son las opciones de precios para el partido de la liga saudí entre Al Diriyah y Al-Fayha:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / asientos estándar: entre 10 y 30 SAR.

entre 10 y 30 SAR. Asientos de categoría intermedia y en los laterales: entre 30 y 80 SAR.

entre 30 y 80 SAR. Localidades prémium y servicios VIP: entre 100 y más de 250 SAR.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Asientos estándar / de categoría 3: entre 150 y 400 SAR.

entre 150 y 400 SAR. Asientos laterales / prémium: entre 400 y más de 1.800 SAR.

Al Diriyah-Al-Fayha de la liga saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Diriyah y Al-Fayha

Al Diriyah llega a este partido con resultados dispares: dos derrotas, dos empates y una victoria en sus últimos cinco encuentros de la liga saudí. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Al Ittihad y, durante esta racha, también perdió 3-0 frente a Al Nassr. Su única victoria, un 1-0 sobre Al Riyadh, es la nota positiva, mientras que los empates ante Al-Taawoun y Abha completan una serie que muestra a un equipo capaz de sumar puntos, pero incapaz de hacerlo con regularidad.

La trayectoria de Al-Fayha refleja una irregularidad similar. En sus últimos cinco partidos ha registrado un empate, dos derrotas y otros dos empates, sin ninguna victoria en ese tramo. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Al Hazem, mientras que su derrota liguera frente a Al Ahli terminó 3-2. Ha marcado en cuatro de sus últimos cinco encuentros, pero también ha encajado goles en cuatro de ellos, lo que apunta a una fragilidad defensiva que Carille tendrá que corregir.

Al Diriyah-Al-Fayha: enfrentamientos recientes

Por el momento no se han facilitado datos de los últimos cinco enfrentamientos entre Al Diriyah y Al-Fayha, por lo que no es posible incluir un repaso histórico de este duelo.