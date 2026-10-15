La Liga de Campeones Élite de la AFC presenta otro emocionante duelo continental: el Al Ahli, uno de los grandes clubes saudíes, recibe al Al Gharafa, aspirante catarí, en el prestigioso estadio Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Yeda. Ambos equipos cuentan con plantillas de gran profundidad y jugadores de primer nivel, lo que convierte este partido en uno de los más esperados de la fase de grupos.

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¿Cuándo se juega el Al Ahli-Al Gharafa de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Ahli-Al Gharafa. Consulta esta página cuando se acerque el inicio del partido para conocer los canales de televisión y las opciones de emisión en directo confirmados.

AFC Liga de Campeones - Jornada 3 26 oct 2026 - 13:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Ahli-Al Gharafa?

Las entradas oficiales para los partidos del Al Ahli como local en la Liga de Campeones Élite de la AFC se ponen a la venta principalmente a través de la plataforma oficial Webook, el principal proveedor de entradas para los grandes acontecimientos futbolísticos de Arabia Saudí. Se recomienda a los aficionados consultar primero la web oficial cuando se abra la venta general.

Si las entradas se agotan por completo en el proveedor oficial, las plataformas de reventa como Grintahub son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ahli-Al Gharafa?

Los precios de las entradas para los partidos de la Liga de Campeones Élite de la AFC varían según la ubicación del asiento, la categoría y la demanda en las distintas zonas del estadio.

En la plataforma oficial, las entradas generales suelen partir de unos 20 a 35 riales saudíes para las localidades situadas detrás de las porterías y en las gradas superiores.

Si se agotan las entradas oficiales, la disponibilidad en el mercado secundario dependerá de la demanda de los aficionados. En plataformas como Grintahub, las entradas generales parten de aproximadamente 50 riales saudíes.

Para conseguir el mejor precio, conviene actuar rápido cuando se abra la venta general o consultar las entradas disponibles en plataformas de reventa de confianza antes de que los precios vuelvan a variar.

Al Ahli-Al Gharafa en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Al Ahli y el Al Gharafa

El Al Ahli afronta este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. En el más reciente perdió 2-1 ante el Mamelodi Sundowns en la Copa Intercontinental de la FIFA, mientras que en su anterior partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC empató 1-1 con el Pakhtakor Tashkent. En el lado positivo, goleó 5-0 al Al Riyadh en la Liga Profesional Saudí y venció 3-1 al Al Hazem. En esos cinco partidos, el Al Ahli marcó 12 goles y encajó ocho.

El Al Gharafa llega en un mal momento, con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. También cayó por un contundente 1-4 frente al Al-Sadd en la Stars League. Su única victoria llegó contra el Al-Shahaniya. El equipo catarí marcó cinco goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

Al Ahli-Al Gharafa: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 20 de octubre de 2025 en la Liga de Campeones Élite de la AFC, cuando el Al Ahli ganó 4-0. Antes, en febrero de 2025, el Al Ahli había vencido 4-2 al Al Gharafa en la misma competición. De los cinco enfrentamientos directos registrados, el Al Ahli ganó dos y los otros tres acabaron en empate. En los duelos más recientes, el club saudí ha marcado bastantes más goles que su rival catarí.



