El Al Ahli recibe al Al-Faisaly el viernes 20 de noviembre de 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda.

El historial de enfrentamientos directos muestra que el Al Ahli ha llevado tradicionalmente la ventaja ante el Al-Faisaly, aunque las diferencias suelen ser ajustadas. En sus últimos duelos ligueros antes de que el Al-Faisaly pasara por una categoría inferior, los partidos entre ambos equipos fueron a menudo disputados y con muchos goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Ahli contra el Al-Faisaly, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Ahli contra el Al-Faisaly de la Saudi Pro League?

El Al Ahli contra el Al-Faisaly se disputa el viernes 20 de noviembre de 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda.

1ª División - Jornada 14 20 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ahli contra el Al-Faisaly de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Saudi Pro League entre el Al Ahli y el Al-Faisaly, puedes recurrir a las siguientes opciones y plataformas de venta:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Consulta los portales oficiales de entradas o las páginas web del Al-Ahli Saudi FC, ya que los clubes suelen poner a la venta las entradas para sus partidos en casa directamente a través de sus socios de venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como GrintaHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agota el cupo de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ahli contra el Al-Faisaly de la Saudi Pro League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Saudi Pro League entre el Al Ahli y el Al-Faisaly, desglosados entre los canales oficiales de venta inicial y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entradas económicas y localidades con precio limitado: De 10 a 30 SAR para localidades básicas con precio regulado, conforme a los límites de precios asequibles exigidos por la liga.

Localidades estándar y de esquina: De 35 a 100 SAR para localidades generales, asientos detrás de las porterías y ubicaciones en las esquinas de las gradas.

Localidades laterales y categorías superiores: De 100 a 350 SAR para localidades centradas en la parte baja y opciones de asiento en la grada principal.

Paquetes VIP y de hospitalidad: De 500 a más de 1.500 SAR para acceder a salas exclusivas y disfrutar de servicios de hospitalidad con vistas al campo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Reventa de entradas estándar o generales: De 200 a más de 500 SAR.

Reventa de localidades centrales destacadas y de la grada baja: De 600 a más de 1.200 SAR.

Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: De 1.500 a más de 2.500 SAR.

Al Ahli contra Al-Faisaly en la Saudi Pro League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ahli y del Al-Faisaly

El Al Ahli ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un empate y una derrota. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Al-Wasl en la AFC Champions League Elite. Además, a una victoria liguera por 4-0 sobre el Al Fateh le siguió un empate ante el Pakhtakor Tashkent. La única derrota de esa serie llegó ante el Mamelodi Sundowns en la Copa Intercontinental de la FIFA. En esos cinco partidos, el Al Ahli marcó nueve goles y encajó seis, cifras que reflejan tanto su producción ofensiva como sus ocasionales problemas defensivos.

El Al-Faisaly ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-2 sobre el Al Kholood, pero las derrotas ante el Al Ittihad y el Al Qadsiah, por un marcador combinado de 4-1, ponen de relieve la irregularidad que ha marcado su temporada. Solo ha anotado cinco goles en esos cinco partidos y ha encajado seis.

Al Ahli contra Al-Faisaly: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en empate 2-2 en la Saudi Pro League en enero de 2022, cuando el Al-Faisaly jugaba en casa. En los últimos cinco duelos directos, el Al Ahli presenta el mejor balance, con tres victorias, un empate y una derrota. El Al Ahli ha marcado nueve goles en esos cinco enfrentamientos, frente a los ocho del Al-Faisaly.