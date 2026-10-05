Cómo conseguir entradas para el AFC Bournemouth vs Sunderland: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El AFC Bournemouth se enfrenta al Sunderland el domingo 18 de octubre de 2026 en el Vitality Stadium de Bournemouth.

En la máxima categoría, ambos equipos han mantenido un historial muy equilibrado, con dos victorias para cada uno y dos empates en seis enfrentamientos de la Premier League. En su encuentro más reciente, el 28 de febrero de 2026, ambos equipos firmaron un trabajado empate 1-1 en el Vitality Stadium, con Evanilson igualando el tanto inicial de Eliezer Mayenda.

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¿Cuándo es el saque inicial del AFC Bournemouth vs Sunderland de la Premier League?

El AFC Bournemouth vs Sunderland comienza en el Vitality Stadium de Bournemouth el domingo 18 de octubre de 2026.

Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 Vitality Stadium

¿Cómo comprar entradas para el AFC Bournemouth vs Sunderland de la Premier League?

Para comprar entradas para un partido de la Premier League entre AFC Bournemouth y Sunderland, tus opciones dependen de si quieres sentarte en la grada local (Vitality Stadium, Bournemouth) o en la grada visitante:

1. Aficionados locales (zona del AFC Bournemouth)

Portal oficial de entradas: Regístrate para crear una cuenta en el portal oficial de venta de entradas del AFC Bournemouth.

Sistema Cherries Points: El Bournemouth asigna las entradas para los partidos mediante un sistema de puntos de fidelidad llamado Cherries Points. Se da prioridad a los abonados y a los aficionados que han acumulado puntos por asistir a partidos anteriores.

Venta general: Como el Vitality Stadium tiene una capacidad más reducida, los partidos de alta demanda rara vez llegan a la venta general. Sin embargo, si quedan entradas tras las fases prioritarias, se pondrán a disposición de los titulares de cuentas por orden de llegada.

2. Aficionados visitantes (zona del Sunderland AFC)

Cupos oficiales para visitantes: Si deseas sentarte en la sección visitante, debes comprar directamente a través del sitio web oficial de venta de entradas del Sunderland AFC.

Prioridad Black Cat Points: El cupo visitante se prioriza estrictamente para los poseedores del abono de temporada del Sunderland y los aficionados con muchos Black Cat Points. Las entradas para partidos fuera de casa rara vez se ponen a disposición del público general.

3. Plataformas secundarias de entradas:

Las plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen tener asientos anunciados por revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AFC Bournemouth vs Sunderland de la Premier League?

Los precios de las entradas para un partido de la Premier League entre AFC Bournemouth y Sunderland dependen de la categoría del asiento, la zona de aficionados y el canal de compra.

1. Precios oficiales al valor nominal

Aficionados locales (zona del Bournemouth):

Adultos: de 33 £ a 55 £ (varía según la categoría del partido y la grada del estadio) Tarifas reducidas (mayores de 65 años / estudiantes a tiempo completo): de 20 £ a 34 £ Júnior (menores de 16 / menores de 21): de 8 £ a 18 £

Aficionados visitantes (sección del Sunderland):

Adultos: limitadas a 30 £ estrictamente por la normativa de la Premier League para aficionados visitantes Tarifas reducidas y júnior: de 16 £ a 29 £



2. Mercado secundario y precios de reventa

Dado que la demanda de los partidos de la Premier League es alta, las entradas en plataformas secundarias de venta como StubHub se mueven a precios dinámicos marcados por la oferta:

Reventa general: Los precios suelen oscilar entre 120 £ y 220 £+ en función de la demanda a medida que se acerca el día del partido.

Paquetes hospitality: Los paquetes de asientos ejecutivos y las opciones de restauración en día de partido suelen arrancar en torno a 250 £ y 450 £+ por persona.

AFC Bournemouth vs Sunderland de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AFC Bournemouth vs Sunderland

El Bournemouth llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 4-0 sobre el Lincoln City en la Carabao Cup, mientras que su último partido de la Premier League terminó con empate 2-2 ante el Newcastle United. Los Cherries también empataron 1-1 en el campo del Everton y perdieron 2-1 contra el Manchester City en la liga anteriormente esta temporada. En esos cinco partidos, el Bournemouth ha marcado nueve goles y ha encajado seis, aunque todavía no ha ganado ningún encuentro de la Premier League esta temporada.

El Sunderland llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Hull City en la Carabao Cup, y empató 1-1 en el campo del Brentford en su anterior partido de la Premier League. Una victoria por 1-0 sobre el Fulham a principios de la temporada demuestra que el equipo de Le Bris puede sacar resultados fuera de casa. El Sunderland ha marcado seis goles y ha encajado cuatro en esta racha de cinco partidos.

AFC Bournemouth vs Sunderland: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue en la Premier League el 28 de febrero de 2026, cuando empataron 1-1 en el Vitality Stadium. Antes de eso, el Sunderland ganó 3-2 en casa contra el Bournemouth en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el balance muestra dos victorias del Sunderland, una del Bournemouth y dos empates.