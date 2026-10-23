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Cómo conseguir entradas para el AEK Atenas-Real Madrid: precios de la Champions League, información del partido, venta de entradas de última hora y más

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El AEK de Atenas se enfrenta al Real Madrid en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

Los dos clubes ya se enfrentaron en la fase de grupos de la Champions League 2002-03. Ambos partidos acabaron en empate: 3-3 en Atenas y 2-2 en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid llega al encuentro con una trayectoria más irregular, marcada por las recientes derrotas en competiciones nacionales ante el Real Betis y el Atlético Madrid, pese a su victoria por 2-1 frente al Inter en la Champions League.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AEK Atenas-Real Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el AEK Atenas-Real Madrid de la Champions League?

El AEK Atenas-Real Madrid se disputa en el Allwyn Arena de Atenas el miércoles 4 de noviembre de 2026.

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Allwyn Arena

¿Cómo comprar entradas para el AEK Atenas-Real Madrid de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el AEK Atenas y el Real Madrid:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Web oficial del club y Ticketmaster Greece: El AEK Atenas utiliza Ticketmaster Greece como principal distribuidor autorizado de entradas para sus partidos en casa en el Allwyn Arena (OPAP Arena). Las entradas pueden comprarse directamente en la web oficial del AEK FC o en la plataforma oficial de Ticketmaster Hellas.
  • Centro de atención telefónica oficial: El AEK Atenas y Ticketmaster cuentan con un servicio telefónico específico para comprar entradas para los partidos.
  • Sector visitante: Los aficionados del Real Madrid que viajen deben adquirir sus entradas exclusivamente a través de los canales oficiales de venta y del sistema de asignación de entradas del Real Madrid.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AEK Atenas-Real Madrid de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el AEK Atenas y el Real Madrid varían considerablemente según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa, debido a la enorme demanda.

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas estándar o generales: Su precio de venta oficial suele oscilar entre 30 € y 100 € a través del AEK Atenas o Ticketmaster Greece, según la categoría y el sector concreto del Allwyn Arena.
  • Asientos prémium y VIP: Los paquetes oficiales de hospitalidad o las opciones prémium del club suelen costar desde 150 € hasta 350 € o más, según los servicios del estadio incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Asientos en la grada alta o entradas estándar de reventa: Los precios anunciados parten de unos 290 € a 400 € para las zonas superiores con mucha demanda.
  • Asientos en la grada baja y entradas prémium de reventa: Los precios medios suelen oscilar entre 600 € y más de 1.300 €, según la proximidad del asiento al terreno de juego y el sobreprecio aplicado en el mercado.

AEK Atenas-Real Madrid de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AEK Atenas y el Real Madrid

El AEK Atenas llega en un buen momento: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado el otro. En su encuentro más reciente se impuso por 1-2 a domicilio al NFC Volos en la Superliga y también logró una contundente victoria por 8-1 ante el Panserraikos en la Copa. En esos cinco partidos marcó 16 goles y encajó solo 4, con un triunfo por 1-0 sobre el LASK en la Champions League incluido.

La trayectoria reciente del Real Madrid es más irregular. El equipo de Mourinho ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, pero las derrotas ante el Real Betis y el Atletico Madrid en LaLiga muestran sus puntos débiles. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Atletico, aunque venció al Inter por 2-1 en la Champions League y marcó cuatro goles al Rayo Vallecano. En esos cinco partidos marcó 10 goles y encajó 6.

AEK

AEK - Formulario

PAF
W8-1
VOL
W1-2
OFI
W3-0
SHK
L3-1
MCI
L5-1
Gol marcado (encajado)
15/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RMA

RMA - Formulario

ATM
L2-1
VIL
W1-0
ROM
W3-4
SEV
W4-1
RBL
W4-1
Gol marcado (encajado)
14/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

AEK Atenas-Real Madrid: enfrentamientos recientes

El historial de enfrentamientos entre estos dos clubes es breve, pero memorable. Sus únicos duelos anteriores registrados tuvieron lugar en la fase de grupos de la Champions League 2002-03 y ambos terminaron en empate. El Real Madrid empató 3-3 en Atenas y 2-2 en el Bernabéu, por lo que ninguno de los dos equipos ha derrotado al otro en competición europea. Ambos marcaron el mismo número de goles en esos dos partidos.

Cara a cara

AEK AtenasEmpateReal Madrid
0
2
0
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Atenas badge
AEK Atenas
AEK
2
F
Liga de Campeones
AEK Atenas badge
AEK Atenas
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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