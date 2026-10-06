Cómo conseguir entradas para el Abha vs Al Shabab: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Abha se enfrenta a Al Shabab el jueves 5 de noviembre de 2026 en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz de Abha.

Al Shabab presenta el mejor balance en los enfrentamientos recientes, destacado por una contundente victoria por 5-0 cuando se vieron las caras por última vez en la liga. Su encuentro competitivo más reciente tuvo lugar en la King Cup en septiembre de 2025, y terminó con un ajustado empate 2-2.

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¿Cuándo es el saque inicial del Abha vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

El Abha vs Al Shabab comienza en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz de Abha el jueves 5 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 13 5 nov 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Abha vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

Si quieres comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Abha Club y Al Shabab, puedes utilizar varias opciones principales de venta:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Consulta directamente el portal oficial de venta de entradas del Abha Club o sus anuncios, ya que los clubes locales gestionan el lanzamiento inicial de entradas para los partidos disputados en el Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de venta de entradas como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando las asignaciones primarias se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Abha vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Abha Club y Al Shabab varían en función de si compras a través de canales oficiales primarios o del mercado secundario de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar / asientos generales: Normalmente oscila entre 10 SAR y 50 SAR , con reglamentos de la liga que garantizan que una parte de los asientos básicos tenga un precio asequible.

Asientos premium y de banda: Generalmente oscilan entre 50 SAR y 150 SAR por ofrecer mejores vistas a lo largo de las bandas.

Paquetes VIP y hospitality: Van de 500 SAR a 1.500+ SAR , lo que normalmente incluye acceso exclusivo a salas y servicios mejorados para el día de partido.

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Si las entradas oficiales están agotadas a través de la venta primaria del club, las plataformas secundarias de entradas, como Ticombo , ofrecen entradas según la demanda del mercado:

Reventa de admisión general / fondo: Los precios suelen empezar en torno a 400 SAR+ , impulsados por la oferta del mercado y la demanda general.

Reventa de lateral y premium: Las entradas en zonas preferentes de banda o bloques con buena visibilidad suelen oscilar entre 600 SAR y 1.500+ SAR .

Paquetes VIP y de alta demanda: Los anuncios de reventa para hospitality de primer nivel o categorías premium pueden subir considerablemente según la cercanía del día del partido.

Abha vs Al Shabab de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Abha y Al Shabab

Abha ha sumado dos puntos en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con dos empates y tres derrotas. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante Al Diriyah, y antes de eso perdió 2-1 contra Al Nassr. En esos cinco partidos, Abha marcó cinco goles y encajó siete, y no ganó ninguno de esos encuentros.

Al Shabab también lleva cinco partidos de la Saudi Pro League sin ganar, con tres empates y dos derrotas. Su último resultado fue un empate 0-0 con Al-Fayha, y anteriormente empató 1-1 con Al Hazem dentro de esta secuencia. Un empate 3-3 con Al Riyadh puso de relieve tanto su amenaza ofensiva como sus vulnerabilidades defensivas durante esta racha.

Abha vs Al Shabab: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos se produjo en la King Cup en septiembre de 2025 y terminó 2-2. En la Saudi Pro League, Al Shabab venció a Abha por 5-0 en abril de 2024, cuando el partido se disputó en el campo de Al Shabab. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Al Shabab presenta el mejor balance, y la única victoria de Abha llegó en un triunfo en casa por 2-1 en octubre de 2023.