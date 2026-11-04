Abha recibe a Al Riyadh el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz de Abha.

Su enfrentamiento más reciente terminó en empate 1-1 en marzo de 2024, con Al Riyadh como local. Antes de ese empate, Al Riyadh logró una ajustada victoria por 1-0 en su visita a Abha en septiembre de 2023.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Abha-Al Riyadh, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Abha-Al Riyadh de la Saudi Pro League?

El Abha-Al Riyadh se disputa el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz de Abha.

1ª División - Jornada 15 26 nov 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Abha-Al Riyadh de la Saudi Pro League?

Estas son las principales opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Abha y Al Riyadh:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: A menudo se pueden comprar entradas directamente a través de la página web oficial o del portal de venta de entradas del equipo local, Abha Club, o mediante distribuidores regionales autorizados en Arabia Saudí.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través de los canales oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Abha-Al Riyadh de la Saudi Pro League?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Abha y Al Riyadh:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar / asientos generales: Su precio suele oscilar entre 10 y 50 SAR .

Su precio suele oscilar entre . Asientos prémium y junto al terreno de juego: Su precio suele oscilar entre 50 y 150 SAR .

Su precio suele oscilar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Su precio oscila entre 500 y más de 1.500 SAR.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial del club, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Asientos estándar y generales de reventa: Sus precios parten de entre 150 y 400 SAR .

Sus precios parten de entre . Asientos laterales y prémium de reventa: Sus precios oscilan entre 600 y más de 1.500 SAR.

Abha-Al Riyadh de la Saudi Pro League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Abha y Al Riyadh

Los resultados recientes del Abha son preocupantes. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. La única excepción fue un empate sin goles ante Al Diriyah en septiembre. Su encuentro más reciente terminó en derrota por 2-0 frente a Neom SC y, en esos cinco partidos, solo ha marcado tres goles y ha encajado seis. Hay muy poco en esa racha que sugiera que el equipo sea capaz de darle la vuelta a sus resultados rápidamente.

Al Riyadh ha mostrado más capacidad de reacción: ha ganado dos de sus últimos cinco partidos y ha empatado otros dos. El más reciente de esos triunfos fue el 2-1 ante Al-Taawoun, y también venció por 2-0 a Al Kholood anteriormente en esa misma racha. La derrota por 1-0 frente a Al Diriyah fue su peor resultado en ese periodo, pero el equipo de Dulac ha mostrado en general lo suficiente para pensar que es un conjunto estable de mitad de tabla, capaz de sumar puntos ante rivales que atraviesan dificultades.

Abha-Al Riyadh: Enfrentamientos recientes

Los dos clubes se han enfrentado dos veces en la historia reciente de la Saudi Pro League. El duelo más reciente terminó 1-1 en marzo de 2024, con Al Riyadh como local. Antes, Al Riyadh ganó 1-0 en Abha en septiembre de 2023. En esos dos enfrentamientos, Al Riyadh lleva una ligera ventaja, con una victoria y un empate, aunque el historial es demasiado breve para sacar conclusiones firmes sobre qué cabe esperar.