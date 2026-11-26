El Abha recibe al Al Riyadh el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz de Abha.

Su enfrentamiento más reciente terminó 1-1 en marzo de 2024, cuando el Al Riyadh recibió al Abha. Antes de ese empate, el Al Riyadh logró una ajustada victoria por 0-1 en su visita a Abha en septiembre de 2023.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Abha-Al Riyadh, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Abha-Al Riyadh de la liga saudí?

El Abha-Al Riyadh se disputa el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz de Abha.

1ª División - Jornada 15 10 dic 2026 - 07:30 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Abha-Al Riyadh de la liga saudí?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el Abha-Al Riyadh de la liga saudí:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: A menudo se pueden comprar directamente en la web o el portal de entradas oficial del equipo local, el Abha, o a través de distribuidores regionales autorizados en Arabia Saudí.

2. Plataformas de reventa

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las entradas oficiales del club, a menudo se pueden encontrar localidades de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la liga saudí cuando se agotan las localidades de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Abha-Al Riyadh de la liga saudí?

Estos son los precios de las entradas para el Abha-Al Riyadh de la liga saudí:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar / asientos generales: Suelen costar entre 10 y 50 SAR .

Suelen costar entre . Asientos premium y en los laterales: Suelen costar entre 50 y 150 SAR .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Cuestan entre 500 y 1.500 SAR o más.

2. Plataformas de reventa

Si se agotan las entradas oficiales en la venta directa del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Reventa de asientos estándar y generales: Precios iniciales de entre 150 y 400 SAR .

Precios iniciales de entre . Reventa de asientos laterales y premium: Precios de entre 600 y 1.500 SAR o más.

Abha-Al Riyadh de la liga saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Abha y el Al Riyadh

El estado de forma reciente del Abha es preocupante. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga; la única excepción fue un empate sin goles ante el Al Diriyah en septiembre. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 frente al Neom SC. En esos cinco partidos solo ha marcado tres goles y ha encajado seis. Hay muy poco en esa racha que apunte a un equipo capaz de cambiar rápidamente sus resultados.

El Al Riyadh ha mostrado más resistencia: ha ganado dos de sus últimos cinco partidos y ha empatado otros dos. Su victoria por 2-1 ante el Al-Taawoun es la más reciente, y también derrotó al Al Kholood por 2-0 en ese mismo periodo. La derrota por 1-0 ante el Al Diriyah fue el peor resultado de esa racha, pero el equipo de Dulac ha mostrado, en general, argumentos para considerarlo un conjunto asentado en la zona media de la tabla y capaz de sumar puntos ante rivales en dificultades.

Abha-Al Riyadh: enfrentamientos recientes

Los dos clubes se han enfrentado dos veces en la historia reciente de la liga saudí. El encuentro más reciente terminó 1-1 en marzo de 2024, cuando el Al Riyadh recibió al Abha. Antes, el Al Riyadh ganó 0-1 en Abha en septiembre de 2023. En esos dos partidos, el Al Riyadh lleva una ligera ventaja, con una victoria y un empate, aunque son muy pocos enfrentamientos para sacar conclusiones firmes sobre lo que cabe esperar.