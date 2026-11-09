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UEFA Nations League B
team-logoBosnia and Herzegovina
Bilino Polje Stadium
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Cómo conseguir entradas para Bosnia y Herzegovina-Rumanía: precios, información del partido, venta de última hora y más sobre la Liga B de la UEFA Nations League

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UEFA Nations League B
Bosnia and Herzegovina
Rumanía

Bosnia y Herzegovina se enfrenta a Rumanía en la Liga B de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas.

La UEFA Nations League regresa con un duelo internacional de mucho en juego: Bosnia y Herzegovina recibe a Rumanía en el estadio Bilino Polje de Zenica. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un partido de grupo decisivo por sus importantes implicaciones para el ascenso y por los puntos en la clasificación del torneo.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre la venta de entradas, las categorías de asientos, los precios y cómo conseguir una localidad.

¿Cuándo empieza el Bosnia y Herzegovina-Rumanía de la Liga B de la UEFA Nations League?

El Bosnia y Herzegovina-Rumanía se disputará en el estadio Bilino Polje de Zenica. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

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UEFA Nations League B - Jornada 6
Bilino Polje Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Bosnia-Rumanía?

Las entradas oficiales de venta directa se distribuyen a través de BHFF Fans, el portal oficial de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina, que gestiona la venta habitual de entradas para los partidos en casa en Zenica. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial con antelación para conseguir entradas cuando se abra la venta al público.

Si las entradas de venta directa se agotan por completo o determinadas categorías de asientos dejan de estar disponibles en el portal oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción cuando se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bosnia-Rumanía?

Las entradas individuales habituales en el portal oficial de venta parten de aproximadamente 20 € para localidades detrás de las porterías del estadio Bilino Polje.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de las entradas parten de unos 125 € cuando se agotan las localidades habituales en los canales de venta directa.

Bosnia y Herzegovina-Rumanía de la Liga B de la UEFA Nations League: todo lo que debes saber

Estado de forma de Bosnia y Herzegovina y Rumanía

Bosnia y Herzegovina llega a este partido con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. En su compromiso más reciente perdió 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque anteriormente había vencido 3-1 a Catar en el torneo. También empató 1-1 con Canadá y Panamá durante esa racha. En esos cinco partidos, Bosnia marcó seis goles y encajó ocho.

Rumanía suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Gales, precedida de un empate 1-1 con Georgia. Antes perdió tanto contra Eslovaquia como contra Turquía, mientras que la victoria por 7-1 ante San Marino fue su resultado más destacado de ese periodo. El equipo de Hagi marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco partidos, por lo que llega a este encuentro con un balance defensivo notablemente mejor que el de su rival.

BIH

BIH - Formulario

USA
L2-0
POL
D0-0
ROU
W2-4
SWE
D1-1
POL
W1-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ROU

ROU - Formulario

WAL
W2-1
SWE
L2-1
BIH
L2-4
POL
L6-0
SWE
L0-1
Gol marcado (encajado)
5/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Bosnia y Herzegovina-Rumanía: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones se produjo en noviembre de 2025, cuando Bosnia y Herzegovina venció 3-1 en casa a Rumanía en un partido de clasificación para el Mundial. Rumanía había ganado el encuentro de ida ese mismo año, al imponerse 1-0 a Bosnia en Bucarest en marzo de 2025. Los cinco enfrentamientos directos registrados reflejan una rivalidad igualada e incluyen también dos partidos de la Nations League en 2022 y uno de clasificación para la Eurocopa en 2011. Rumanía ha obtenido, por lo general, mejores resultados en casa, pero la reciente victoria de Bosnia en Zenica demuestra que el factor campo influye en este duelo.

Cara a cara

Bosnia and HerzegovinaEmpateRumanía
4
0
1
UEFA Nations League B
Rumanía badge
Rumanía
ROU
2
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
4
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
3
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Rumanía
ROU
1
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Rumanía badge
Rumanía
ROU
0
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
F
UEFA Nations League B
Rumanía badge
Rumanía
ROU
4
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
F
UEFA Nations League B
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
Rumanía badge
Rumanía
ROU
0
F
10Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

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