Vuelve la Liga de Naciones de la UEFA y Austria se prepara para recibir a la República de Irlanda en el Raiffeisen Arena de Linz. Ambas selecciones europeas luchan por puntos vitales para el ascenso en una fase de grupos muy disputada.

GOAL ofrece todos los detalles importantes sobre las fechas del partido, las categorías de precios de las entradas y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo empieza el Austria-Irlanda de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

Austria se enfrenta a Irlanda en el Raiffeisen Arena de Linz. La hora oficial de inicio está pendiente de confirmación en la programación de tu zona.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

¿Dónde comprar entradas para el Austria-Irlanda?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través de OETicket, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Austriaca de Fútbol, que gestiona la venta habitual al público general para los partidos internacionales en casa. Los aficionados deben registrarse con antelación en el portal para conseguir localidades estándar en cuanto comience la venta al público.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o determinadas zonas dejan de estar disponibles en la web oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una alternativa cuando no quedan entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Austria-Irlanda?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta parten de 48 € para las zonas de asientos de acceso general del Raiffeisen Arena.

Cuando se agotan las entradas estándar de la venta oficial, los precios de partida en plataformas de reventa como Ticombo rondan los 269 €.

Austria-Irlanda de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Austria e Irlanda

Austria llega a este partido con un balance reciente irregular: ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros, ha empatado uno y ha perdido dos. Su último partido terminó con una derrota por 3-0 ante España en el Mundial, y también cayó por 2-0 frente a Argentina durante la fase de grupos. El mejor resultado de esa racha fue una victoria por 3-1 sobre Jordania. Además, mostró capacidad de reacción en un empate 3-3 con Argelia, un partido de seis goles que puso de relieve tanto su peligro ofensivo como su fragilidad defensiva.

Los últimos cinco partidos de Irlanda dibujan un panorama más regular. El equipo de Hallgrimsson ganó dos, empató dos y perdió uno en ese periodo. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Canadá en un amistoso previo al torneo. La victoria por 5-0 sobre Granada destaca como su actuación más contundente, mientras que el empate sin goles con Macedonia del Norte y el ajustado triunfo por 1-0 ante Catar reflejan que es un equipo difícil de superar.

Austria-Irlanda: Enfrentamientos recientes

El balance reciente entre estas dos selecciones está muy igualado. Su último enfrentamiento terminó 1-1 en Dublín durante la fase de clasificación para el Mundial, en junio de 2017, un resultado que reflejó lo disputado de este duelo. En los cuatro encuentros más recientes, ninguna de las dos ha dominado: Austria ha logrado una victoria, Irlanda otra y dos partidos han acabado en empate. Los goles también se han repartido de forma bastante equilibrada, lo que refuerza la idea de que este enfrentamiento rara vez se resuelve con una ventaja amplia.