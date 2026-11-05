La Liga de Naciones de la UEFA regresa con Austria preparada para recibir a la República de Irlanda en el Raiffeisen Arena de Linz. Ambas selecciones europeas luchan por puntos vitales para el ascenso en una fase de grupos muy disputada.

GOAL ofrece todos los detalles importantes sobre la fecha del partido, los precios de las entradas por categorías y los pasos para reservar tu asiento.

¿Cuándo empieza el Austria-Irlanda de la Liga B de Naciones de la UEFA?

Austria se enfrenta a Irlanda en el Raiffeisen Arena de Linz. La hora oficial de inicio está pendiente de confirmación en la programación de tu zona.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

¿Dónde comprar entradas para el Austria-Irlanda?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través de OETicket, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Austriaca de Fútbol, que gestiona la venta general para los partidos internacionales en casa. Los aficionados deberían registrarse con antelación en el portal para conseguir asientos en cuanto se abra la venta al público.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o dejan de estar disponibles determinados sectores en la web oficial, las plataformas de reventa como StubHub son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Austria-Irlanda?

Las entradas individuales para el partido en el portal oficial parten de 48 € para los sectores de asientos de entrada general del Raiffeisen Arena.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de entrada parten de unos 269 € cuando se agotan las entradas oficiales.

Austria-Irlanda en la Liga B de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Austria e Irlanda

Austria llega a este partido con un balance reciente irregular: ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros, ha empatado uno y ha perdido dos. En su partido más reciente cayó por 3-0 ante España en el Mundial, y también perdió por 2-0 frente a Argentina durante la fase de grupos. El mejor resultado de esa racha fue una victoria por 3-1 sobre Jordania. Además, mostró capacidad de reacción en un empate 3-3 con Argelia, un encuentro de seis goles que puso de manifiesto tanto su peligro ofensivo como su vulnerabilidad defensiva.

Los últimos cinco partidos de Irlanda ofrecen un panorama más regular. El equipo de Hallgrimsson ganó dos, empató dos y perdió uno en ese periodo. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Canadá en un amistoso previo al torneo. La victoria por 5-0 sobre Granada destaca como su actuación más contundente, mientras que el empate sin goles con Macedonia del Norte y el ajustado triunfo por 1-0 ante Qatar reflejan que es un equipo al que puede resultar difícil marcarle.

Austria-Irlanda: Enfrentamientos directos recientes

El balance reciente entre ambas selecciones está muy igualado. Su último enfrentamiento terminó 1-1 en Dublín durante la fase de clasificación para el Mundial, en junio de 2017, un resultado que reflejó lo disputado de este duelo. En los cuatro encuentros más recientes, ninguna de las dos selecciones ha dominado: Austria logró una victoria, Irlanda otra y dos partidos acabaron en empate. Los goles también se han repartido de forma bastante equilibrada, lo que refuerza la idea de que este duelo rara vez se resuelve con una ventaja cómoda.