Todas las miradas están puestas en Budapest, donde el PSG se enfrenta al Arsenal en la final de la Champions League de la UEFA en el Puskás Aréna este sábado, 30 de mayo.

Deja que GOAL te guíe sobre cómo puedes hacer realidad tus sueños futbolísticos consiguiendo una entrada para la final de la Champions League de 2026 en Budapest.

¿Cuándo es la final de la Champions League de 2026?

Liga de Campeones - Final 30 may 2026 - 12:00 Puskas Arena

¿Cómo comprar entradas para la final de la Champions League de la UEFA?

Con el duelo definitivo entre Arsenal y Paris Saint-Germain ya confirmado, todos los procesos de distribución de entradas ya se han puesto en marcha.

Hay varias formas de conseguir tus entradas para la final de la Champions League:

Sorteos oficiales de los clubes: Arsenal y PSG tienen alrededor de 16.800 entradas cada uno. Las ventanas de prioridad del Arsenal se abren hoy, 7 de mayo, mientras que el PSG está utilizando un sistema por fases para sus suscriptores fieles.

Portal de reventa de la UEFA: Si te perdiste el sorteo de marzo, la plataforma oficial de reventa de la UEFA es la única forma segura de comprar entradas a precio oficial devueltas por otros aficionados.

Hospitality oficial: Para quienes cuentan con un presupuesto mayor (3.500 € o más), todavía hay asientos garantizados disponibles a través del portal UEFA Hospitality, incluido el acceso premium al lounge.

Cupo neutral: Fuera de las 34.000 entradas para los finalistas, los asientos restantes del Puskás Aréna fueron asignados al sorteo público de la UEFA y a la familia del fútbol internacional.

Mercado secundario: Para entradas de última hora con las que asegurar tu sitio en la final, recurre a mercados secundarios como StubHub .

¿Cómo funciona el sorteo para la final de la Champions League?

Dado que la demanda para la final es enorme, la UEFA no vende las entradas por orden de llegada.

Para mantener la equidad, la UEFA utiliza un sistema de sorteo para el público general.

Esto es todo lo que necesitas saber:

Plazo de solicitud

Los aficionados suelen solicitar entradas a través del portal oficial de venta de entradas de la UEFA con meses de antelación (la fecha límite de este año fue el 19 de marzo de 2026).

El sorteo

Una vez que se cierra el plazo, todas las solicitudes válidas se ordenan de manera aleatoria.

Los solicitantes seleccionados son notificados por correo electrónico y reciben una ventana estrictamente limitada para comprar sus entradas, con un máximo de dos por persona.

Entradas móviles

Todas las entradas se entregan exclusivamente a través de la aplicación UEFA Mobile Tickets.

Se trata de una medida de seguridad para evitar la reventa no autorizada y garantizar que solo los aficionados genuinos crucen los accesos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Champions League de la UEFA?

Los precios de las entradas de la UEFA Champions League varían en función de varios factores, entre ellos el estadio, la fase de la competición y el rival.

Si tienes la suerte de conseguir un asiento a través del sorteo oficial, los precios para la final de 2026 entre PSG y Arsenal son los siguientes:

Categoría Precio Fans First 70 € Categoría 3 180 € Categoría 2 650 € Categoría 1 950 €

Sigue de cerca los portales oficiales de entradas de los distintos clubes para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios, y las webs secundarias como StubHub para la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el PSG vs Arsenal

PSG ARS Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado 4 B. White

¿Dónde se disputa la final de la UEFA Champions League de 2026?

La final de la UEFA Champions League de 2026 se disputará en Hungría, en el Puskás Aréna, Budapest, el sábado 30 de mayo de 2026.

Inaugurado oficialmente en 2019, el Puskás Aréna tiene una capacidad de alrededor de 65.000 espectadores para los grandes partidos internacionales.

Es el estadio de la selección de fútbol de Hungría y se ha convertido rápidamente en una pieza central de los grandes eventos futbolísticos en Europa Central.

¿Cuáles son las fechas clave de la Champions League 2025/26?

Fase de liga : 16 de septiembre de 2025 - 28 de enero de 2026

Play-offs de eliminación directa : 17-18 y 24-25 de febrero de 2026

Octavos de final : 10-11 y 17-18 de marzo de 2026

Cuartos de final : 7-8 y 14-15 de abril de 2026

Semifinales : 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

Final : Sábado 30 de mayo de 2026 - Puskás Aréna, Budapest

El saque inicial de la final será a las 18:00 CEST.