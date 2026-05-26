Cómo comprar entradas para la final de la Conference League 2026: precios de las entradas, entradas de última hora y más información

El telón baja sobre la temporada de la Conference League de la UEFA en la histórica ciudad de Leipzig el 27 de mayo de 2026, cuando dos equipos se enfrenten cara a cara por la gloria europea.

El ganador de esta temporada se clasificará para entrar en la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial que necesitas sobre las entradas para la final de la Conference League de la UEFA de este mes de mayo, incluido cuánto cuestan y cómo puedes asegurarte un asiento en una de las grandes citas futbolísticas del año.

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¿Cuándo es la final de la Conference League de la UEFA 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Estadio Entradas Mié., 27 de mayo Final de la Conference League de la UEFA: Crystal Palace vs Rayo Vallecano (21:00 CET) Red Bull Arena (Leipzig) Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Conference League 2026

Una parte significativa del aforo de 39.700 espectadores del Red Bull Arena se pone a disposición directamente de los aficionados y del público general.

Los dos clubes participantes suelen recibir una asignación igual de entradas, aproximadamente entre 9.000 y 10.000 cada uno, mientras que las entradas restantes se ponen a la venta para aficionados de todo el mundo a través de UEFA.com/tickets.

El proceso de venta y asignación de las entradas reservadas para los aficionados de los finalistas se organiza directamente con los clubes implicados una vez que se han clasificado.

Además, los aficionados pueden comprar asientos en el mercado secundario, como en StubHub, para asegurarse entradas de última hora.

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Entradas para la final de la Conference League 2025: ¿Cuánto cuestan?

Los precios oficiales de las entradas para la final de la Conference League de la UEFA 2026 van de 25 € a 190 € y se distribuyen por categorías de la siguiente manera:

Fans First: 40 € (reservado para los aficionados de los finalistas)

40 € (reservado para los aficionados de los finalistas) Categoría 3: 65 €

65 € Categoría 2: 140 €

140 € Categoría 1: 190 €

Mantente al tanto de los portales oficiales de entradas de los distintos clubes y de la UEFA para obtener información adicional, y de sitios secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Qué esperar de la final de la Conference League 2026?

Puede que esta sea solo la 5.ª temporada de la competición de clubes más nueva de Europa, pero las finales anteriores han sido emocionantes hasta el último suspiro y han demostrado el valor del torneo.

Desde la victoria inaugural de la Roma hasta el triunfo del West Ham en 2023 en Praga y la histórica victoria del Olympiacos en 2024, la Conference League ha brindado una plataforma para que los clubes graben sus nombres en la historia continental.

Para muchos de los equipos implicados, la Conference League representa su mejor oportunidad de conquistar un gran trofeo y garantizarse una plaza en la Europa League para la temporada siguiente.

Leipzig no es ajena a albergar grandes noches europeas, ya que fue célebremente una de las ciudades anfitrionas del Mundial de 2006 y de la Eurocopa 2024.

Sin embargo, esta es la primera vez que el Leipzig Stadium acoge el desenlace de la Conference League, proporcionando un escenario moderno, intimidante y ruidoso para los dos equipos que compiten.

Dónde alojarse para la final de la Conference League 2026

El Leipzig Stadium de Alemania, también conocido como RB Arena, es la casa del RB Leipzig.

El estadio abrió en 2004 en el emplazamiento del antiguo Zentralstadion y tiene una capacidad aproximada de 42.000 espectadores para partidos internacionales, 39.700 para la final de la Conference League.

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