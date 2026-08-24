La Copa Intercontinental de la FIFA regresa para una tercera edición en 2026, reuniendo a los campeones de las seis confederaciones continentales del fútbol mundial para coronar al indiscutible campeón mundial de clubes del deporte. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli y Auckland FC ya han asegurado su plaza en el torneo, mientras que el representante de Sudamérica todavía se decidirá más adelante este año.

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¿Cuándo es la Copa Intercontinental de la FIFA 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 26 de agosto de 2026 Copa Africana-Asiática-Pacífica: Al-Ahli vs Auckland FC King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudí Entradas Por confirmar Final de la Copa Africana-Asiática-Pacífica: ganador de la AFC/OFC vs Mamelodi Sundowns Por confirmar Entradas Diciembre de 2026 (por confirmar) Derbi de las Américas: Toluca vs campeón de la Copa Libertadores Por confirmar Entradas Diciembre de 2026 (por confirmar) Copa Challenger de la FIFA: ganador de la Copa Africana-Asiática-Pacífica vs ganador del Derbi de las Américas Por confirmar Entradas Mediados de diciembre de 2026 (por confirmar) Final de la Copa Intercontinental de la FIFA: Paris Saint-Germain vs ganador de la Copa Challenger Por confirmar Entradas

¿Dónde comprar entradas para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026?

Ticombo es tu mejor opción para conseguir entradas para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 una vez que los partidos estén disponibles. El mercado ofrece entradas verificadas para partidos de fútbol de todo el mundo, con garantías de protección al comprador y procesamiento seguro de pagos incorporados en cada pedido. Solo tienes que seleccionar el partido al que quieres asistir, elegir entre los anuncios disponibles por categoría y ubicación del asiento, y completar la compra en unos pocos clics.

Mientras tanto, no pierdas de vista Ticombo, ya que se añaden anuncios en cuanto se confirman las sedes y las fechas, y actúa rápido cuando eso ocurra, dado lo deprisa que se agotaron las ediciones anteriores.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026?

El precio exacto de 2026 aún no se ha publicado, pero la historia reciente ofrece a los aficionados una guía útil. Para la edición de 2025 en Catar, las entradas de venta general de la propia FIFA arrancaban en solo 20 QAR, aproximadamente 5 dólares estadounidenses, para las primeras rondas, mientras que los mercados de reventa mostraban un abanico mucho más amplio una vez que aumentó la demanda.

Las entradas para la final de la Copa Intercontinental han oscilado desde alrededor de 82 dólares estadounidenses para los asientos más baratos disponibles hasta una media de aproximadamente 217 dólares estadounidenses para una entrada de gama media.

Los precios para los partidos de la Copa Africana-Asiática-Pacífica y el Derbi de las Américas suelen ser el punto de entrada más asequible al torneo, mientras que la Copa Challenger y la propia final tienen un precio superior por lo que está en juego. En Ticombo, los precios se mueven en función de la oferta y la demanda en tiempo real, por lo que cuanto antes reserven los aficionados una vez que salgan a la venta las entradas, mayores serán las posibilidades de asegurarse el asiento más barato disponible. La plataforma también permite a los aficionados comparar las categorías de asientos lado a lado, lo que facilita encontrar una entrada que se ajuste al presupuesto sin perderse el ambiente.

Todo lo que necesitas saber sobre la Copa Intercontinental de la FIFA 2026

La Copa Intercontinental sigue un formato de cuatro fases y cinco partidos. La Copa Africana-Asiática-Pacífica abre el torneo, emparejando a los campeones de la AFC y la CAF con el representante de Oceanía en una minieliminatoria de dos partidos, con los derechos de organización alternándose entre Asia y África cada año. Después, el Derbi de las Américas enfrenta al ganador de la Champions Cup de la CONCACAF con el campeón de la Copa Libertadores en un solo partido. Los ganadores de esas dos eliminatorias se enfrentan en la Copa Challenger de la FIFA en una sede neutral, y el vencedor avanza para medirse al ganador de la Liga de Campeones de la UEFA, que pasa directamente a la final sin disputar una ronda previa.

Cinco de las seis plazas para 2026 ya están cubiertas. Al-Ahli se clasificó como ganador de la AFC Champions League Elite tras vencer a Machida Zelvia en Yeda, Toluca aseguró la plaza de la CONCACAF con una victoria en la tanda de penaltis sobre Tigres, Mamelodi Sundowns ganó la final de la CAF Champions League contra AS FAR, y Auckland FC se hizo con la plaza de Oceanía al ganar la inaugural OFC Professional League. Paris Saint-Germain llega como campeón de Europa y vigente campeón de la Copa Intercontinental tras revalidar la Liga de Campeones contra Arsenal en los penaltis en Budapest, lo que significa que vuelve a pasar directamente a la final. La única plaza pendiente pertenece a Sudamérica, con el campeón de la Copa Libertadores 2026 todavía por decidir más adelante este año.